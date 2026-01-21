<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Come noto è in programma nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 22 gennaio, l’incontro di Europa League tra il Bologna FC e il Celtic Football Club, un evento per il quale si prevede l’arrivo in città di circa 3000 supporters scozzesi, molti dei quali già a partire dalla giornata di oggi. I tifosi ospiti arriveranno in Italia impiegando prevalentemente voli di linea, in arrivo presso i maggiori aeroporti del centro-nord (principalmente quelli lombardi, come Milano Malpensa), e raggiungeranno poi Bologna a mezzo di treni, pullman o auto/minivan.

Sin dalla giornata odierna e fino alla mattinata di venerdì 23 gennaio, la Questura di Bologna ha strutturato un complesso servizio di ordine pubblico per garantire la sicurezza pubblica e gestire la presenza dell’elevato numero di tifosi ospiti nelle strade del centro storico, con l’obiettivo di prevenire criticità nelle varie fasi dell’evento e permettere, al contempo, ai supporters ospiti di godere in serenità delle bellezze della città. È presumibile, infatti, che gli stessi, oltre a dedicarsi alle visite dei principali luoghi attrattivi del centro storico, frequentino i vari locali pubblici del centro storico e della zona universitaria.

A tal fine, già da oggi sono stati impiegati circa 150 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, che verranno incrementati a circa 300 unità nel giorno del match.

Il personale sarà impegnato in varie tipologie di servizi, parte dei quali incentrati a prevenire situazioni di illegalità nelle aree nevralgiche del centro cittadino, tra cui:

controlli svolti dal personale della Polizia Amministrativa finalizzati al rispetto dell’ordinanza del Sindaco di Bologna, che vieta agli esercenti pubblici la vendita di bevande alcoliche per asporto e l’utilizzo di contenitori di vetro o lattine per quelle non alcoliche, a partire da due ore prima dell’inizio della gara e fino a un’ora dopo la conclusione; attività di vigilanza dinamica nei pressi delle strutture ricettive che daranno ospitalità ai supporters ospiti;

intensificazione dell’attività di controllo del territorio con l’impiego anche dei Reparti Prevenzione Crimine per garantire, all’esigenza, tempestività d’intervento e salvaguardia degli obiettivi sensibili.

Sempre a partire da oggi pomeriggio sarà intensificata la vigilanza presso l’area in cui è stata istituita la cosiddetta “Fan Zone” all’interno dello spazio dell’Associazione del Dopolavoro Ferroviario, in cui prevedibilmente verranno attrezzati food truck e bagni chimici, e si terranno concerti di musica irlandese che fungeranno da punto di ritrovo e aggregazione per un gran numero di tifosi ospiti.

Saranno oggetto di attento monitoraggio, inoltre, da parte della Polizia Stradale le principali vie di accesso alla città, le tratte autostradali interessate dal transito dei tifosi e i caselli. Anche gli arrivi all’aeroporto “G. Marconi”, seppur in previsione non numerosi, saranno oggetto di attenti controlli dal personale della Polaria.

I servizi proseguiranno e saranno implementati nella giornata di domani, quando le Forze dell’Ordine saranno impegnate nei servizi connessi all’incontro calcistico, a partire dalla Fan walk che partirà dal Meeting point dei Giardini di Villa Cassarini fino allo Stadio Dall’Ara indicativamente a partire dalle ore 15.30, a cui prenderanno verosimilmente parte circa 1500 supporter inglesi, fino alle fasi successive alla conclusione del match, tra cui il deflusso dei supporters e i servizi di controllo nella notte fino alle ripartenze del venerdì mattina.