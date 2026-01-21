Paolini si qualifica per il terzo turno degli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini supera il secondo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. La 30enne tennista toscana, testa di serie numero 7, dopo aver sconfitto all’esordio la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, si è imposta in due set sulla polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di un incontro interrotto per pioggia. “E’ stata un’avventura complicata – le parole a caldo di Paolini – Le condizioni di questo campo (la John Cain Arena) erano diverse rispetto alla KIA Arena, soprattutto a causa del tetto chiuso. Ci sono stati degli alti e bassi e non è stata una partita semplice. Ora ho bisogno di riposare e domani inizieremo a pensare alla prossima partita. Resto concentrata guardando partita dopo partita. Ringrazio il pubblico per essere rimasto fino alla fine”. L’azzurra se la vedrà al terzo turno con la statunitense Iva Jovic, 29esima forza del seeding. Sempre nel tabellone femminile, terzo turno raggiunto anche dalla numero 1 del ranking, la bielorussa Aryna Sabalenka, e l’americana Coco Gauff; tra gli uomini, avanzano il primo e terzo favorito del torneo, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).