Domenica 25 gennaio si svolge in città la “Classica della Madonnina”, manifestazione podistica non competitiva, giunta alla 48ª edizione, affiancata dalla manifestazione competitiva “Corri con Gianni”, arrivata alla ottava edizione nel ricordo di Gianni Vaccari, storico presidente del gruppo podistico scomparso nel dicembre 2017.

Le due manifestazioni sono organizzate dal Gruppo sportivo Madonnina Podismo. La partenza dei partecipanti è prevista alle 8.30 dalla polisportiva Madonnina in via don Fiorenzi 135 e si sviluppa su quattro percorsi di lunghezze diverse: 2,5 chilometri, 5 chilometri, 8 chilometri e 15 chilometri.

Per la manifestazione competitiva “Corri con Gianni”, la gara della categoria Master parte alle 9 su un anello di 5 chilometri, da percorrere due volte, ricavato sul percorso della Diagonale verde. Alle 9.30 è prevista la partenza della categoria femminile. Alle 10.30, la prova per il settore Assoluti.

Per consentire le manifestazioni sportive, dalle 7 alle 13 di domenica, sarà sospesa la circolazione, eccetto veicoli di soccorso, in via Fiorenzi, dall’intersezione con via Uccelliera a quella con via Rinaldi, e in via Amundsen dal civico 85 a via Fiorenzi. Sono inoltre previsti divieti di sosta, con rimozione, in via Amundsen e in via Fiorenzi; potranno infine essere adottate ulteriori deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale che si renderanno necessarie lungo i percorsi interessati dalle manifestazioni.