E’ stata inaugurata questa mattina, nella sala Civica di Albinea, la bellissima mostra “I cammini della memoria” del fotografo reggiano James Bragazzi. Si tratta di una serie di scatti del fotografo casinese incentrati sui suoi viaggi in diversi campi di prigionia e di concentramento in differenti luoghi europei, compreso il campo di lavoro di Kahla, dove furono deportati numerosi residenti dell’Appennino reggiano. In mostra ci sono infatti immagini della zona del Reimahg, la fabbrica vicina a Kahla dove il reich costruiva i modernissimi caccia a reazione Me262. Ma ci sono anche foto scattate al Campo di concentramento di Sachsenhausen, di Aushwitz e di altri luoghi di deportazione.

L’esposizione è inserita nelle iniziative albinetane in occasione della Giornata della Memoria e si chiuderà il 22 febbraio 2026.

Sempre all’interno delle iniziative albinetane per la Giornata della Memoria, domenica 25 gennaio, alle ore 17, in sala civica, si terrà “Racconti da Auschwitz e Cracovia. Racconti dal viaggio della Memoria” con la sindaca Roberta Ibattici, l’assessora Mirella Rossi, il presidente del Lions Club Albinea Tiziano Cattani, Simone Varini di Anpi Albinea, e Michael Schrick del comitato Gemellaggio di Treptow-Kopenick. Saranno proiettate le fotografie e i pensieri raccolti durante il recente viaggio della Memoria. Inoltre verranno letti dei brani da Leonardo Caliò con accompagnamento musicale al violino a cura del maestro Erio Reverberi. Ci sarà anche un contributo dello storico Gabriele Fabbrici dei Lions Club e di Roberto Bortoluzzi di Istoreco.

L’ultimo appuntamento sarà martedì 27 gennaio, alle ore 9.15, con la posa della pietra d’inciampo in memoria di Francesco Grasselli, all’incrocio tra via Oliveto e via Filippo Re. Grasselli, borzanese classe 1910, riposa nel cimitero di Zehlendorf, a Berlino, nel quale sono sepolti moltissimi degli IMI (internati militari italiani). Oltre alla sindaca di Albinea saranno la storica di Istoreco Elisabetta del Monte e le classi terza B e D della Scuola Secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Albinea e Borzano.