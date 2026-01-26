<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un normale controllo da parte della Polizia Locale ad un veicolo con targa straniera ed ecco che scatta una denuncia a piede libero per falsificazione della patente di guida.

È successo sabato scorso, quando una pattuglia del reparto San Donato/San Vitale, durante un servizio di controllo territorio, ha fermato un’auto con targa straniera per una verifica dei documenti.

Il conducente, un uomo di 41 anni, ha da subito evidenziato uno stato di agitazione, fornendo come documento di identità un permesso di soggiorno scaduto.

Non solo, come patente di guida ha esibito una fotocopia emessa dalla Russia, dichiarando di aver smarrito l’originale ma di non aver ancora presentato la denuncia.

I necessari accertamenti a carico del conducente, hanno evidenziato numerosi precedenti penali, tra cui furto aggravato, furto con destrezza e guida senza patente, mentre al momento dell’intervento l’auto non è risultata oggetto di furto.

Gli agenti hanno quindi proceduto a mettere sotto sequestro il veicolo e la fotocopia della patente presentata, verosimilmente falsa, oltre a denunciare l’uomo a piede libero per falsificazione di patente di guida.