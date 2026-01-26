<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Ha investito una signora disabile che si trovava a bordo di carrozzina elettrica, non fermandosi a prestare soccorso: per questo una donna di 72 anni residente a San Lazzaro, è stata denunciata dalla Polizia Locale ai sensi dell’articolo 189 (commi 1 e 7) del Codice della strada. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi lungo via Carlo Jussi, all’altezza del civico 111.

La 73enne, che si trovava a bordo di una Fiat Panda, stava viaggiando in direzione Bologna quando ha centrato una carrozzina elettrica che procedeva nella sua stessa direzione. La donna di 69 anni che si trovava sul mezzo elettrico, a causa del violento impatto, è stata sbalzata dall’ausilio finendo nella vegetazione che si trova lungo la strada. Alla scena ha assistito un altro automobilista che ha subito allertato i soccorsi e notato che l’auto che aveva provocato l’incidente non si era fermata continuando tranquillamente la sua marcia.

La 69enne è stata quindi soccorsa da una squadra dei Vigili del Fuoco e dal 118 che l’ha trasportata in codice di media gravità all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. A quel punto gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro si sono messi subito alla ricerca dell’auto pirata che, nell’incidente, aveva perso sia lo specchietto retrovisore destro che il cerchione di una ruota. Dopo qualche ora l’auto è stata rintracciata proprio mentre ripercorreva nel senso opposto a quello dell’incidente via Jussi: a bordo si trovava una signora di 72 anni che ha riferito agli agenti di non essersi accorta dell’incidente e di aver supposto che la sua auto avesse semplicemente impattato un masso lungo la strada. Per questo aveva deciso di non fermarsi continuando la sua corsa per raggiungere un’amica che l’aspettava per la colazione a San Lazzaro.

Dopo le verifiche del caso la donna è stata quindi denunciata ai sensi dell’articolo 189 del Codice della strada per “essersi allontanata dal luogo di un incidente stradale con feriti, senza fermarsi e prestare assistenza”: adesso rischia la reclusione da uno a tre anni e la sospensione della patente di guida fino a cinque.