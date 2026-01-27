<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Doppio intervento, venerdì scorso, in un paio di parchi cittadini in zona Navile nelle vicinanze della stazione da parte della Polizia Locale, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al comando. Nel primo caso, gli agenti hanno controllato il parco di Villa Angeletti dove era stata segnalata la presenza di diverse strutture di fortuna. In questo caso è stata denunciata una persona e poi sanzionata per il bivacco all’interno dell’area, zona che successivamente è stata ripulita dal personale del verde pubblico.

Le verifiche sono poi proseguite all’interno del parco del Dopo Lavoro Ferroviario dove era stata segnalata la presenza di un’occupazione nell’area dell’arena Puccini.

Qui la Polizia Locale, si è presentata congiuntamente al personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione Navile, notando che parte della recinzione dell’area era stata divelta. Acceduti all’interno, gli agenti hanno trovato quattro persone che occupavano abusivamente l’area. Identificati, sono poi risultati tutti con precedenti penali e sono stati denunciati in stato di libertà per l’invasione e l’occupazione abusiva di terreni/edifici pubblici/privati. Due di questi sono risultati gravati rispettivamente, uno dal divieto di ritorno e uno dal divieto di dimora nel Comune di Bologna e per questo motivo denunciati. Inoltre uno di loro ha opposto resistenza agli agenti e di conseguenza è stato denunciato. L’area è stata sottoposta a perlustrazione anche dall’unità cinofila con il cane Ares.

