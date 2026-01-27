<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un ragazzo di appena 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 sulla corsia nord della A1, a Sasso Marconi. Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal giovane avrebbe urtato la motrice di un trasporto eccezionale, ribaltandosi e venendo successivamente colpita da un’altra auto che stava sopraggiungendo.

Nonostante i soccorsi per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare. Anche l’uomo 59enne alla guida della seconda auto è rimasto ferito e trasportato al Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Sul posto i Vigili del fuoco e per gli accertamenti sulla dinamica la Polizia Stradale.