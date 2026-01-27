Home Video Pillole Diventa rimborsabile un nuovo farmaco per l’ipertensione arteriosa polmonare Video Pillole Diventa rimborsabile un nuovo farmaco per l’ipertensione arteriosa polmonare 27 Gennaio 2026 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a2e5bde4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2e5bde4' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aff7a585&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aff7a585' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7793d48&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7793d48' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab9c4cdf&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9c4cdf' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Frana Niscemi, Schifani “La Regione si occuperà di tutti gli sfollati” Ue, Urso “2026 sia l’anno delle riforme con l’Italia protagonista” La Rai torna in Fiera, 120 mln per il nuovo centro di produzione a Milano <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a9817636&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9817636' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8a3f890&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8a3f890' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad9290df&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad9290df' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a96e8f7e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a96e8f7e' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________