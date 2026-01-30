<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nel corso del 2025, negli spazi doganali dell’aeroporto internazionale “Guglielmo Marconi”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno accertato 377 violazioni valutarie.

I controlli effettuati nei confronti di passeggeri in partenza ed in arrivo, hanno consentito di intercettare valuta pari a circa 6 milioni di euro dando luogo, secondo la normativa vigente, a sanzioni pari a € 460.000.

Di particolare rilievo un sequestro effettuato nei confronti di un passeggero in partenza per Gambia, il quale occultava circa € 70.000 tra bagagli a mano e bagagli in stiva.

Il tentativo fraudolento di introduzione ed esportazione di valuta irregolare è sempre più in crescita è può nascondere traffici illeciti di altra natura.

L’attività rientra nel quadro di un più ampio piano di intensificazione dei controlli in materia valutaria, grazie alla stretta sinergia tra Guardia di Finanza e ADM, consolidata dal protocollo d’intesa sottoscritto nel 2023 e recentemente rinnovato il 28 maggio scorso, che ha ulteriormente rafforzato la cooperazione operativa negli spazi aeroportuali, a contrasto delle frodi doganali e del trasferimento fraudolento di capitali a danno del bilancio dell’unione europea.