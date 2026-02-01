<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

L’esposizione precoce di infanti e adolescenti alla sessualizzazione e alla pornografia e le conseguenze che questo fenomeno dell’era di Internet genera sulla nostra cultura. È il complesso e delicato tema affrontato nel monologo ‘Il Sen(no)’ in scena mercoledì 4 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Sul palco Lucia Mascino.

Lo spettacolo, scritto dalla britannica Monica Dolan, debutta per la prima volta in Italia con la traduzione di Monica Capuani e la regia di Serena Sinigaglia. “Cerco testi che sappiano cogliere le questioni più urgenti della contemporaneità – spiega, infatti, la regista – ‘Il Sen(n)o’ apre uno squarcio, mai retorico o scontato, nelle contraddizioni profonde della nostra società”. Del resto, sottolinea Sinigaglia “il teatro per me è questo: un testo urgente, un’attrice straordinaria e un pubblico desideroso di vedere la realtà con limpidezza, capace di trovare un senso, una direzione autonoma e responsabile di vera umanità”.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it