L’Emilia-Romagna si prepara ad accogliere ancora una volta il grande volley. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, all’Unipol Arena di Bologna, tornano le Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, uno degli appuntamenti più attesi da tifosi e appassionati, che porterà sotto le Due Torri uno spettacolo unico, capace di unire sport e intrattenimento. Con migliaia di spettatrici e spettatori attesi sugli spalti, l’Unipol Arena tornerà ad essere il tempio del volley: quella del 2026 è la decima edizione in 12 anni che la Città metropolitana di Bologna ospita, l’ottava se si considera l’impianto di Casalecchio di Reno, cui vanno aggiunte le due edizioni al PalaDozza.

Il programma si aprirà sabato 7 febbraio con le semifinali: alle 15.30 sfida tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, seguita, alle 18, dal match tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia. La finale è in calendario domenica 8 febbraio alle ore 18. L’evento sarà trasmesso a livello internazionale, con dirette sui canali Rai e sulla piattaforma Vbtv.

A presentare la decima edizione delle Final Four, l’assessora al Turismo e Sport Roberta Frisoni, insieme al presidente Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, all’amministratore delegato Lega Pallavolo Serie A, Fabio Fistetto, al vicepresidente Federazione Italiana Pallavolo e Commissario Straordinario del Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna, Massimo Sala. Presenti anche all’assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi e il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri. Presente anche il pallavolista Matteo Piano, nel nuovo ruolo di ambassador della Lega Volley.

“La Coppa Italia del Volley-afferma l’assessora Frisoni- è un evento ormai consolidato, tra i più prestigiosi e identitari del calendario degli eventi sportivi regionali. Le Final Four 2026 si confermano non solo come un grande spettacolo agonistico, apprezzato da tante e tanti appassionati che accorreranno qui, ma anche come un’importante leva di promozione territoriale dell’Emilia-Romagna, capace di coniugare eccellenza sportiva, innovazione organizzativa e sviluppo diffuso, con ricadute positive in termini economici, turistici e di visibilità internazionale. Un ruolo da protagonista che l’Emilia-Romagna rivendica anche grazie a una tradizione pallavolistica di altissimo livello, con numerose squadre impegnate in Serie A1 sia nel volley femminile che maschile, e che nel 2026 vedrà la regione ospitare anche una tappa dei gironi del Campionato Europeo di pallavolo. Senza dimenticare che questi eventi rappresentano un formidabile volano per la diffusione della pratica sportiva, in particolare tra i più giovani, che guardano ai campioni con spirito emulativo. Questa edizione sarà anche l’occasione per molte e molti emiliano-romagnoli per tifare anche la nostra squadra piacentina impegnata in questa grande sfida!”.

“Si tratta della decima volta che veniamo a Bologna- ha riferito Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A-: su 48 edizioni, averne fatte 10 qui è un ottimo segnale. Il capoluogo emiliano si conferma così una città col baricentro spostato sulla pallavolo. Mai come quest’anno arriveranno tifosi e ospiti da tutto il mondo. Sarà inoltre l’occasione per celebrare i quindici anni di sponsorizzazione con Del Monte®, a dimostrazione dell’evoluzione che siamo stati in grado di fare. Sabato sono rimaste poche centinaia di biglietti, mentre domenica è sold-out. È stato inoltre battuto l’incasso di sempre per quello che riguarda le Final Four di pallavolo”.

“Atleti, ospiti e tifoserie: gli ingredienti giusti per una Final Four che si preannuncia spettacolare- ha sottolineato Fabio Fistetto, amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A-. Vedere passeggiare in centro per Bologna le varie tifoserie è un qualcosa di bellissimo e non scontato. Una produzione televisiva di altissimo livello per la Final Four, con dieci telecamere dedicate. Per ultimo, ma non per importanza, darei il giusto risalto alle società: c’è Perugia, Campione del Mondo e d’Europa in carica, Trento, Campione d’Italia; con loro Verona e Piacenza, società ambiziose. Siamo certi che assisteremo a uno spettacolo memorabile”.

“Una Coppa, quattro squadre, tre conferme e una new-entry: di fatto, il torneo è il primo grande appuntamento della stagione che porterà poi alla Supercoppa, fino ai Play Off per assegnare lo Scudetto- ha detto Massimo Sala, vicepresidente FIPAV e Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna)-. Il campionato, il più bello del mondo, ci permette di avere atleti di un certo calibro; mi fa piacere sapere che il pubblico ha risposto bene. Negli stessi due giorni viene organizzata la Del Monte® Coppa Italia dei Territori, una manifestazione di grande importanza e che coinvolge otto comitati territoriali. Il territorio emiliano-romagnolo risponde bene alla pallavolo, mi permetto di ringraziare i partner istituzionali con la speranza che questo rapporto prosegua”.

“Bologna che ogni anno è protagonista- ha affermato Roberta Li Calzi, assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna-. Un grazie a tutti gli attori coinvolti che permettono la realizzazione di questi eventi. Bologna e l’Emilia-Romagna sono territori che rispondono sempre, anche quando in edizioni passate non c’erano squadre della Regione. Garanzia di vicinanza, affetto e passione. Oggi è una giornata speciale: apriamo una nuova palestra a Bologna, all’Arcoveggio, dedicata a pallavolo e ginnastica ritmica. I luoghi di sport sono sicuramente un mattoncino importante per lo sport, frutto di lavori e di comunità che rispondono. Con l’augurio che in futuro atleti e atlete bolognesi saranno protagonisti nella pallavolo di altissimo livello”.

“È un grande piacere ospitare proprio a Casalecchio di Reno uno degli eventi pallavolistici più attesi a livello mondiale, la Del Monte Coppa Italia SuperLega di volley maschile- dichiara il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri-. Casalecchio è la città dello sport anche per la presenza di numerosissime società sportive, discipline, impianti. Qui lo sport è un valore, non solo perché sport è salute ma soprattutto per la sua capacità di includere, di aggregare, di insegnare l’impegno e il fairplay. Invitiamo tutti gli spettatori a cogliere l’occasione per visitare la nostra città, proprio in quei giorni, dal 5 all’8 febbraio sarà infatti aperta presso il teatro comunale Laura Betti una mostra molto suggestiva dedicata all’indimenticato Maestro Luciano Pavarotti che esporrà opere realizzate da lui stesso o a lui dedicate da grandi artisti. Vi aspettiamo a Casalecchio di Reno!”.

Le Final Four

Dal punto di vista tecnico e organizzativo, le Final Four confermano gli upgrade che qualificano i grandi eventi della Lega Pallavolo Serie A: produzione televisiva a standard elevato, inquadrature dedicate alle panchine, Video Check Room decentrata, un solo cambio campo (oltre a quello a metà tie-break), regola dei 15 secondi in battuta e ritorno ai due time-out per set.

Oltre alle dirette sui canali Rai, la due giorni dell’Unipol Arena sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World che trasmette il meglio della pallavolo mondiale, oltre che tutti gli eventi di Serie A firmati Del Monte® e i campionati di SuperLega.

L’iniziativa, che ha il sostegno della Regione Emilia-Romagna, è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna e il Comitato Territoriale Fipav Bologna.