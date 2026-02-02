<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

San Lazzaro si prepara a vivere il Carnevale con un ricco calendario di iniziative dedicate a bambine, bambini e famiglie, che animeranno la città tra letture animate, laboratori creativi, mercatini, musica e la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Il momento più atteso sarà sabato 7 febbraio quando, a partire dalle 15, si terrà la tradizionale sfilata dei carri, accompagnata dalla Banda musicale di San Lazzaro. Il corteo partirà da via San Lazzaro (angolo via Repubblica) trasformando il centro cittadino in uno spazio di festa, musica e colori. Nel parcheggio di via Repubblica, inoltre, saranno presenti giostre per bambini.

Venerdì 6 febbraio, alle 17 in la Mediateca, invece, appuntamento con “Ad ascoltar le storie… in maschera!”, letture animate per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni a cura delle bibliotecarie dell’Area Ragazzi, pensate per avvicinare i più piccoli alla magia del Carnevale attraverso il racconto e l’immaginazione.

Sempre sabato 7 febbraio, la città sarà animata fin dal mattino: dalle 8 alle 16.30, al molo urbano del Parco 2 Agosto, i “Sabati Creativi” proporranno un’edizione speciale di Carnevale della tradizionale mostra-mercato di opere del proprio ingegno, con la partecipazione di artigiani e artisti che presenteranno creazioni originali e handmade. Alle 10 doppio appuntamento con la creatività: da un lato il laboratorio “Mascherando”, dedicato alla realizzazione di maschere originali utilizzando carta, stoffa e colori; dall’altro, presso il Nido d’infanzia comunale “La Cicogna” (via Viganò 1), un laboratorio creativo gratuito nell’ambito della rassegna “Cicogna in festa”, pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza ludica e partecipata.

Anche quest’anno, infine, torna una delle iniziative più apprezzate dalle famiglie: il prestito dei costumi di Carnevale promosso dalla Mediateca. I costumi, puliti e gratuiti, possono essere presi in prestito fino al 17 febbraio tutti i giorni dalle 16 alle 19, incentivando così lo scambio etico e l’attenzione all’ambiente. I costumi dovranno essere restituiti lavati entro il 15 marzo.