Sì è spento nella all’età di 95 anni Lamberto Mezzetti, padre del sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

Un telegramma di vicinanza e cordoglio a nome di tutto il Consiglio comunale per la scomparsa del padre del sindaco Massimo Mezzetti, il signor Lamberto. Il presidente Antonio Carpentieri ha aperto così la seduta del Consiglio comunale di oggi, lunedì 2 febbraio, esprimendo vicinanza al sindaco in rappresentanza di tutta l’Assemblea.

“La comunità del Partito Democratico di Modena esprime il proprio più sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Lamberto, padre del Sindaco di Modena Massimo Mezzetti. In questo momento di grande dolore, vogliamo far sentire al Sindaco e alla sua famiglia la nostra vicinanza umana e politica, condividendo il lutto e stringendoci con affetto attorno a lui e ai suoi cari”.

“A Massimo Mezzetti e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e un sincero abbraccio da parte di tutta la comunità del Partito Democratico modenese”.

Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Modena, insieme all’Assessore Vittorio Ferraresi e a tutta la comunità del M5S di Modena, esprime il proprio cordoglio al Sindaco Massimo Mezzetti e alla sua famiglia per la perdita del padre. In questo momento di dolore, rivolgiamo un pensiero di sincera e sentita vicinanza.