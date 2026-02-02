La Cina promuove una campagna per stimolare i consumi per la Festa di primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina avvierà una speciale campagna per lo shopping della durata di nove giorni durante le vacanze per la Festa di primavera per sostenere i consumi, arricchire la vita culturale e stimolare la vitalità del mercato. Lo ha annunciato oggi il ministero cinese del Commercio (MOC).

L’iniziativa, in programma dal 15 al 23 febbraio, prevede attività in sei ambiti, tra cui ristorazione, alloggi, trasporti, turismo, shopping e intrattenimento, secondo un piano d’azione congiunto pubblicato dal MOC e da altri otto dipartimenti governativi.

Tra le misure figurano la promozione di cene festive e banchetti per il ricongiungimento con i familiari, l’offerta di sconti su elettrodomestici e ristrutturazioni di casa, l’aumento della capacità di trasporto, l’organizzazione di eventi nazionali per i consumi culturali e turistici, oltre all’offerta di promozioni per lo shopping nei principali distretti commerciali e riduzioni sui biglietti del cinema.

Particolare enfasi è posta anche sull’espansione dei programmi di “trade-in”, con sussidi in aumento per i beni di consumo a sostegno dei negozi fisici al dettaglio.

Inoltre, il governo intende ottimizzare l’ambiente dei pagamenti per i viaggiatori internazionali, migliorando i servizi di carte bancarie, pagamenti mobili e in contanti, garantendo un’esperienza fluida ai turisti in arrivo.

La Festa di primavera, la festività tradizionale più importante del Paese, rappresenta di norma una stagione di picco per le spese dei consumatori, guidata da ricongiungimenti familiari, viaggi, ristorazione, intrattenimento e acquisti di regali.

Con la domanda interna che resta un motore chiave della crescita economica, le autorità hanno introdotto una serie di misure politiche volte a liberare ulteriormente il potenziale dei consumi e a stabilizzare le aspettative del mercato durante il periodo festivo.

