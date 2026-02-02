<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nove anni dopo la sua ultima volta, Paolo Rossi torna protagonista al Teatro Celebrazioni di Bologna e presenta l’evoluzione della sua recente Operaccia Satirica. Il nuovo capitolo, intitolato Operaccia Satirica – Onora i padri e paga la psicologa, è in programma giovedì 5 febbraio (ore 21.00) in una serata che mescola memoria, confessioni, improvvisazione, musica e ironia.

In scena, un comico si mette a nudo in una seduta di terapia pubblica: tra lati oscuri e ricordi romanzati, Rossi celebra il lascito dei suoi maestri davanti agli occhi degli spettatori. Il palco si trasforma dunque nello studio di una psicologa – interpretata da Caterina Gabanella – mentre i due fidati musicisti, Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, scandiscono il ritmo del racconto, diventando colonna sonora dal vivo della sua vita e della sua arte.

In un viaggio a ritroso, l’artista improvvisa sul passato per decifrare il presente collettivo, in un gioco di specchi tra memoria e attualità. Una confessione che non nasconde il suo risvolto pratico: i proventi della serata serviranno infatti a saldare il conto con la psicologa e a coprire i debiti maturati nelle difficoltà del momento…

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it