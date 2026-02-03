<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Le borse di studio non rappresentano solo un riconoscimento dei risultati scolastici, ma un messaggio concreto di fiducia e sostegno rivolto ai giovani e alle loro famiglie. Un impegno che nasce dalla convinzione che le opportunità debbano essere garantite a tutti, soprattutto a chi dimostra impegno, talento e determinazione nel proprio percorso di studi.

Si è svolta questo pomeriggio, presso il teatrino delle Scuole Ruini, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio del Comune di Sassuolo destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dei corsi IeFP e dell’Università per l’anno scolastico 2025. In totale sono state assegnate 40 borse di studio, per un valore complessivo di 15.000 euro, con importi compresi tra i 300 e i 900 euro.

“Oggi premiamo il valore degli studenti, il loro merito e diciamo che Sassuolo vuole essere una città capace di dare a tutti le stesse possibilità di guardare al futuro – sottolinea il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – con queste borse di studio vogliamo ridurre le differenze, rimuovere gli ostacoli economici e garantire un accesso più equo alle opportunità. Sassuolo deve essere una città in cui il talento viene riconosciuto e sostenuto, senza che le condizioni economiche sia un ostacolo alla costruzione del proprio futuro”.

Le borse di studio prevedono un contributo di 300 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi IeFP e di 900 euro per gli studenti universitari, con l’obiettivo di sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani residenti nel territorio.

“Sostenere il diritto allo studio è una priorità assoluta – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Savigni – con queste borse di studio diamo un segnale di vicinanza alle famiglie e agli studenti, dai più giovani che iniziano il percorso delle scuole superiori fino a chi affronta la sfida universitaria. L’elevato numero di domande ricevute conferma quanto questo intervento sia atteso e necessario per valorizzare l’impegno e l’eccellenza scolastica del nostro territorio”.

Il bando ha registrato una partecipazione significativa, con 149 domande presentate. A seguito dell’istruttoria tecnica, che ha verificato i requisiti di merito (votazioni non inferiori a 8/10 o 75/100) e quelli economici (ISEE non superiore a 25.000 euro), sono state approvate le graduatorie definitive.

Le borse di studio sono state così ripartite:

7 borse di studio da 300 euro per studenti del primo anno delle scuole superiori o dei corsi IeFP

28 borse di studio da 300 euro per studenti delle classi successive

5 borse di studio da 900 euro per studenti iscritti al primo anno di Università

Un intervento che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere equità, diritto allo studio e opportunità concrete per le nuove generazioni, affinché Sassuolo continui a essere una città capace di investire nel futuro.