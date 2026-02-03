<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato due cittadini italiani, una donna di 40 anni e un uomo di 45 anni, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto su autovettura.

Nella serata del 30 gennaio scorso, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi del parcheggio di un centro commerciale di Mirandola, una pattuglia del Commissariato di P.S. è stata allertata dalle urla di una donna, che aveva assistito a un tentativo di furto all’interno di un veicolo. Contestualmente, gli agenti hanno visto la 40enne correre e salire a bordo di un’altra auto, alla cui guida si trovava il 45enne, per darsi a precipitosa fuga. La Volante si è quindi posta al loro inseguimento, riuscendo a raggiungerli e a bloccarli.

Da accertamenti è emerso che l’indagata, approfittando del fatto che il proprietario avesse lasciato involontariamente la propria auto aperta, si era introdotta con il verosimile intento di rubare, ma era stata sorpresa da una cliente del centro commerciale.

La posizione dei due indagati è ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Modena per l’eventuale adozione di misure di prevenzione.