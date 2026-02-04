Cina, a Shangai più di 320 nuove imprese tech al giorno nel 2025

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 Shanghai ha promosso l’innovazione scientifica e tecnologica con una media di oltre 320 nuove imprese tecnologiche costituite ogni giorno, come emerso dalla sessione annuale in corso dell’assemblea municipale del popolo.

Secondo il rapporto sul lavoro del governo municipale, la spesa di Shanghai in ricerca e sviluppo come quota del PIL ha raggiunto circa il 4,5% nel 2025.

Lo scorso anno, il valore totale della produzione delle sue industrie strategiche emergenti nel settore industriale è aumentato del 6,5%, con la dimensione complessiva delle tre industrie leader, vale a dire circuiti integrati, biomedicina e intelligenza artificiale, che ha superato i 2.000 miliardi di yuan (circa 287,63 miliardi di dollari USA).

A fine 2025, la città superato la quota di 23.000 piccole e medie imprese (PMI) innovative presenti, 13.000 PMI specializzate e sofisticate, e 1.000 imprese “little giant”.

Nel frattempo, la metropoli ha inaugurato 18 hub di incubazione di alta qualità, che coprono settori emergenti e campi all’avanguardia come la tecnologia quantistica optoelettronica, il rilevamento intelligente, la biologia sintetica, e la terapia cellulare e genica.

Il rapporto sul lavoro del governo di Shanghai, in particolare, delinea piani per rafforzare l’innovazione tecnologica, perfezionare il sistema di coltivazione delle imprese innovative, e istituire oltre 50 fabbriche intelligenti avanzate nel 2026.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua-