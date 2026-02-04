<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Un provvedimento che raccoglie in un unico documento tutti gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1^ maggio 2023. È online l’ordinanza numero 57 del 2026 del commissario straordinario Fabrizio Curcio che adotta il Piano speciale di ricostruzione per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Nel Piano rientrano gli interventi già programmati e finanziati con le precedenti ordinanze commissariali e vengono recepite nel primo aggiornamento le cosiddette “rimodulazioni a saldo zero” richieste dai soggetti beneficiari per una migliore allocazione dei contributi, in relazione alle effettive necessità emerse nella progettazione e attuazione dei lavori urgenti.

Al tempo stesso l’ordinanza consolida una disciplina che intende semplificare e uniformare le procedure, e introduce nuove modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione, la rendicontazione e l’erogazione dei contributi. Vengono inoltre definite le modalità standardizzate per la richiesta e l’erogazione dei contributi ai soggetti attuatori dei vari interventi, e precisamente l’acconto del 40% alla concessione del contributo, il secondo acconto del 40% al raggiungimento dell’80% di avanzamento e il saldo finale fino al 20% a conclusione dell’intervento.

L’ordinanza prevede inoltre l’implementazione di una piattaforma informatica centralizzata per garantire il coordinamento, il monitoraggio e la gestione dell’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica.