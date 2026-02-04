<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Si è tenuta questa mattina la tappa emiliana del Suppliers Day 2026, il workshop itinerante organizzato dal Gruppo Iren e dedicato al confronto con i propri partner e fornitori. L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per condividere con le imprese del territorio le nuove strategie di crescita tracciate dall’aggiornamento del Piano Industriale 2025-2030, con un focus prioritario sui criteri ESG e sui valori di sostenibilità che guidano la missione aziendale.

L’incontro è stato aperto dal saluto istituzionale dell’Assessore alla Rigenerazione Urbana e Sviluppo sostenibile del Comune di Reggio Emilia, Carlo Pasini. Sono intervenuti poi l’Amministratore Delegato Gianluca Bufo, seguiti dal Direttore Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Vito Gurrieri e il direttore Corporate Social Responsability e Comitati Territoriali, Selina Xerra.

L’incontro è stata l’occasione per ribadire il ruolo cruciale dei fornitori nelle strategie del Gruppo, considerati veri e propri partner nella creazione di una catena del valore integrata che favorisca lo sviluppo economico della regione alla luce dell’impegno dell’azienda sul territorio emiliano-romagnoli e toscano. Sono infatti più di 2.400 le aziende fornitrici emiliano-romagnole e toscane: un tessuto eterogeneo che rappresenta un valore importante per l’economia locale e per la competitività del territorio e che ha visto, negli ultimi tre anni, un valore complessivo dell’ordinato di circa 740 milioni di euro.

Per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento attivo della propria catena di fornitura nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità e circolarità, è stata annunciata l’istituzione di un premio annuale, destinato alle imprese più impegnate in queste tematiche.