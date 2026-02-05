<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

È stata indetta una selezione pubblica per soli esami finalizzata all’assunzione di 18 agenti di Polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Le domande devono essere presentate entro le ore 13 del 6 marzo 2026 tramite il portale InPA, dedicato al reclutamento nella Pubblica amministrazione.

I futuri agenti saranno impiegati in attività di vigilanza e presidio del territorio, controllo della mobilità e della sicurezza stradale, polizia di prossimità e tutela della sicurezza urbana, con compiti di prevenzione e repressione delle violazioni di legge e regolamento e di supporto ai cittadini.

La retribuzione iniziale lorda mensile è di 1.782,74 euro, più indennità di comparto, tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori bonus, secondo quanto previsto dal contratto nazionale del comparto Funzioni locali per la figura di istruttore di Polizia locale.

Il concorso prevede alcune riserve di posti: cinque riservati a militari congedati senza demerito e due agli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale o nazionale senza demerito.

Per partecipare è richiesto, tra gli altri requisiti, di essere cittadini italiani, avere un diploma di maturità, un’età compresa tra 18 e 40 anni, possedere la patente di guida B, essere idonei fisicamente e psico-attitudinalmente e accettare la disponibilità al servizio armato. La selezione prevede prove di idoneità fisica, una prova scritta in due fasi, una valutazione psico-attitudinale e un colloquio orale.

Tutte le informazioni sul concorso, compresi aggiornamenti sulle prove e sugli esiti, saranno pubblicate sul sito del Comune di Modena e sul portale InPA.