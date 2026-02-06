<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Come già annunciato dal Ministero dell’Interno, le carte d’identità cartacee non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Tale scadenza, coincidente con il periodo estivo, sta comportando un aumento delle richieste di rilascio della CIE (carta di identità elettronica), che, lo ricordiamo, è valida anche come documento di viaggio nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati con i quali l’Italia ha stipulato specifiche convenzioni.

Per far fronte a questo incremento delle richieste e per evitare dunque disagi all’utenza e ridurre al minimo i tempi di attesa, lo Sportello1 del Comune di Vignola ha messo in atto una temporanea riorganizzazione dei propri servizi, che ha permesso l’apertura di un maggior numero di slot appuntamenti prenotabili, oltre alla creazione di una agenda prioritaria per i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, al fine di favorirne al più presto la sostituzione.

“Ringrazio gli uffici per il riassetto, anche se temporaneo, del servizio – spiega l’assessora ai Rapporti con il cittadino Daniela Fatatis – Invitiamo i cittadini che sono ancora in possesso di una carta d’identità in formato cartaceo ad attivarsi, fin d’ora, per prenotare un appuntamento per la sua sostituzione e chiediamo la loro collaborazione nel rispettare l’orario dell’appuntamento, per permettere il rilascio di un maggior numero possibile di carte di identità elettroniche”.

Si fa presente, in particolare a coloro che abbiano in previsione viaggi all’estero, che a causa dell’incremento delle richieste a livello nazionale, i tempi di consegna del documento elettronico, che viene stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitato all’interessato per posta raccomandata, potrebbero allungarsi rispetto al previsto. Anche per questo si consiglia di prendere appuntamento per tempo.

Si ricorda infine che l’appuntamento con lo Sportello1 per il rilascio della CIE si può fissare in autonomia collegandosi al sito del Comune di Vignola e visitando la pagina dedicata alle informazioni su come rinnovare la carta d’identità: scorrendo il testo verso il basso si incontra il bottone “Prenota appuntamento”. Cliccandolo, l’utente può visualizzare le due agende dedicate al rilascio del documento (di cui una con canale prioritario, per coloro che siano ancora in possesso del documento cartaceo e necessitino di sostituirlo con urgenza) e può scegliere il giorno e l’orario che più si attaglia ai suoi impegni.