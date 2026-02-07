Yildiz rinnova fino al 2030 con la Juventus

TORINO (ITALPRESS) – “Questa occasione è troppo importante e per questo parlo in italiano per la prima volta. Kenan Yildiz ha rinnovato il suo contratto con la Juve sino al 2030. Kenan è un campione vero, è un talento. Ha costanza, ambizione, senso di responsabilità e mette il tutto al servizio della squadra. Grazie Kenan per aver deciso di restare con noi. Con lui vogliamo costruire la Juve del futuro. Questo è un primo passo. Continueremo a lavorare per la Juve e per i nostri tifosi”. Così, in conferenza stampa, Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus.

“Voglio ringraziare John Elkan, Comolli, tutta la Juventus, i tifosi e i miei compagni”. Così, a ruota, Kenan Yildiz. “Sono sicuro che faremo belle cose in futuro. Io amo questo club: i tifosi sono la mia famiglia. Fino alla fine”, ha aggiunto la stella bianconera.

Dopo l’annuncio di Comolli, e dopo la firma del contratto da parte del dirigente e di Kenan Yildiz, foto di gruppo per il giocatore assieme all’amministratore delegato, al tecnico, Luciano Spalletti, e a Giorgio Chiellini.

