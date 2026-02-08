<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La Sala degli Stucchi, luogo storico del Palazzo del Rettorato Unimore, un tempo sede della Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, è stata restituita alla piena fruizione dopo un intervento di restauro e riallestimento che ha interessato superfici decorate, impianti e dotazioni, con l’obiettivo di riportare la sala alle migliori condizioni conservative e funzionali, così da renderla nuovamente adatta ad accogliere attività istituzionali e momenti di rappresentanza.

All’inaugurazione hanno preso parte la Rettrice Rita Cucchiara e la Presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero Costanza Torricelli. La cerimonia è stata anche l’occasione per richiamare il valore culturale di un ambiente che appartiene alla storia dell’Università e che, con il recupero delle sue caratteristiche artistiche e decorative, torna a comporre il patrimonio di spazi che raccontano l’identità dell’Ateneo nel cuore della città.

Questo risultato è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, che ha sostenuto l’intervento con una donazione liberale complessiva di 40 mila euro. I lavori hanno riguardato il restauro e il ripristino pittorico delle parti ammalorate delle pareti e del soffitto decorato, insieme a interventi impiantistici oltre alle opere legate alla linea vita, e, a completamento, nuovi arredi per l’allestimento della sala e dell’atrio.

“Con la riapertura della Sala degli Stucchi – commenta la Rettrice Unimore, Rita Cucchiara – riportiamo in uso un ambiente del Rettorato che, oltre ad avere un importante valore storico, ha anche una funzione operativa centrale. Il lavoro ha restituito continuità alle decorazioni e ha reso più moderne le condizioni di utilizzo, così che la sala possa ospitare riunioni e appuntamenti istituzionali in modo stabile. Il contributo della Fondazione San Geminiano e San Prospero ha sostenuto un intervento a lungo atteso e che oggi ha prodotto un risultato che diventa disponibile per l’Ateneo e per la città.”

“La collaborazione tra la Fondazione e l’Università di Modena e Reggio Emilia, tradizionalmente sviluppata in ambito educativo e assistenziale, con questo finanziamento si inserisce nel più ampio contesto del recupero e della conservazione del patrimonio non solo artistico, ma anche storico, della sede centrale dell’Ateneo, – dichiara Costanza Torricelli, Presidente della Fondazione BSGSP -. La Sala degli Stucchi, infatti, è stata la sede storica del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, una Facoltà che ha svolto un ruolo di primo piano nella fondazione dell’Ateneo, di cui in questo anno accademico ricorre l’850° anniversario. Sono pertanto particolarmente felice che il nostro contributo coincida con questa ricorrenza e che la bellissima sala, oggi utilizzata dagli organi di Ateneo, possa essere oggetto di una nuova valorizzazione”.