I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 19enne gambiano, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo anti droga che i militari stavano effettuando per le vie del centro, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per la presenza di soggetti dediti alla vendita di sostanze stupefacenti.

Identificato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto tra Piazza Antonio Scaravilli e via Zamboni, il giovane è stato accompagnato in caserma, perquisito e trovato in possesso di cinque involucri contenenti hashish e marijuana, del peso complessivo di circa 25 grammi, una pasticca sospetta, contenete una sostanza psicoattiva illegale, 835 euro in contanti e un paio di forbici.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 19enne, dopo l’arresto, è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo.