Ferrari ha svelato oggi il design degli interni e annunciato il nome della sua nuova, visionaria vettura completamente elettrica: Ferrari Luce, l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante.

‘Luce’ è molto più di un nome. È una visione. Quando Ferrari parla di Luce non sta definendo una tecnologia, bensì una filosofia: elettrificazione come mezzo, non come fine – una nuova era in cui design, progettazione ingegneristica e immaginazione convergono in qualcosa che prima non esisteva. Semplice, pura e ricca di suggestioni, la Ferrari Luce diventa un simbolo di chiarezza e di ispirazione, espressione dell’approccio all’innovazione che la Casa di Maranello ha sempre avuto: visione senza compromessi, design limpido, energia che si percepisce in ogni fibra, forma scolpita dalla funzione.

La nuova strategia di denominazione inaugurata dalla Ferrari Luce simboleggia il significativo ampliamento della gamma del Cavallino Rampante rappresentato dalla vettura, che incarna la perfetta fusione tra tradizione e innovazione. Con la sua tecnologia all’avanguardia, il design unico e un piacere di guida ineguagliabile, la Ferrari Luce combina l’eredità racing di Ferrari, lo spirito senza tempo delle sue vetture sportive e la realtà in continua evoluzione dei lifestyle contemporanei, testimoniando la continua ambizione di Ferrari a superare le aspettative, immaginare il futuro e osare. Perché essere leader significa illuminare la strada davanti a sé – e la vettura incarna perfettamente questa mentalità.

L’evento di presentazione è stato organizzato a San Francisco da Ferrari in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi fondato dai designer Sir Jony Ive e Marc Newson che da cinque anni lavora a 360° sul design della nuova vettura. San Francisco, capitale mondiale della tecnologia e del design, ormai da tempo rappresenta la patria dei design più innovativi al mondo nei settori dell’esperienza e dell’interfaccia utente.

La decisione di Ferrari di ideare questa vettura insieme a LoveFrom è una chiara espressione della visione del marchio per il futuro: una vettura che celebra la leggendaria eredità Ferrari, sfidando le convenzioni e reimmaginando ogni dettaglio, dai materiali e l’ergonomia all’interazione tra il pilota e la vettura fino all’esperienza complessiva. A LoveFrom è stato dato lo spazio creativo necessario a definire fin dall’inizio la direzione del design del progetto, per tradurre un nuovo linguaggio stilistico interdisciplinare in un’autentica esperienza Ferrari.

I principali componenti degli interni offrono una prima, tangibile dimostrazione della filosofia stilistica alla base della Ferrari Luce, in cui l’innovazione incontra l’artigianalità e il design all’avanguardia. Il team si è concentrato sul perfezionamento e sull’affinamento di ogni soluzione nella sua forma più pura – non per reinventare quello che già funziona, ma per creare un’espressione di Ferrari nuova frutto di un attento studio, per un mondo in cui l’interazione assume un ruolo sempre più importante.

Successivamente, nella fase di sviluppo LoveFrom ha lavorato con il Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni, elaborando il concept nel rispetto del suo intento originale e garantendo che ogni soluzione fosse in linea con i target funzionali Ferrari, i vincoli architetturali e i requisiti omologativi di un’auto sportiva stradale prodotta in serie.

L’abitacolo è un volume unico e pulito, con forme semplificate e razionalizzate al servizio della guida per creare un ambiente tranquillo, funzionale e spazioso. Hardware e software sono stati sviluppati all’unisono, ottenendo così un comportamento armonioso di architettura fisica e interfaccia tra pilota e vettura. Gli elementi essenziali, come il Binnacle, il pannello di controllo e il tunnel centrale sono autonomi e organizzati in modo chiaro attorno al concetto di input (comandi) e output (display).

Questo approccio olistico è guidato da una cura dei dettagli straordinaria e plasmato all’insegna della massima efficienza dal lavoro di alcuni dei talenti più influenti nel mondo del design tecnologico. Ogni componente è stato studiato e progettato con la stessa attenzione e precisione, per offrire una funzionalità sobria ed efficiente. Tutto si integra perfettamente, formando un insieme estetico e funzionale unificato, che conserva intatta e anzi intensifica l’emozione unica di guidare una Ferrari.

Anche i processi produttivi sono stati valutati con attenzione, applicando tecnologie produttive all’avanguardia per garantire che ogni materiale si presenti nella sua forma più nobile. Il risultato ottenuto è moderno e senza tempo, con materiali che non sono solo lussuosi, bensì squisitamente autentici, a dimostrazione dell’impegno Ferrari per la qualità, l’innovazione e l’intramontabile valore della cura artigianale.

I materiali sono stati scelti per la loro resistenza e durata nel tempo. I designer hanno optato per l’alluminio a causa della sua idoneità alla lavorazione di precisione, realizzando componenti ingegnerizzati che ne esaltano qualità e bellezza. La lega di alluminio, riciclata al 100%, è fresata con cura dal pieno utilizzando una tecnologia CNC a 3 o 5 assi e successivamente sottoposta ad un processo di anodizzazione all’avanguardia. Il trattamento crea una microstruttura a celle esagonali ultrasottile sulla superficie, garantendo resistenza e durezza eccezionali e una raffinata micro-texture. Il risultato è una finitura dal colore intenso e resistente, che rimane vibrante nel tempo. Il vetro utilizzato è Corning® Gorilla® altoresistenziale, antigraffio e ad alta visibilità grazie a una levigatura di assoluta precisione.

Gli interni della Ferrari Luce sono quindi una sintesi di sapiente artigianalità, rispetto per la tradizione e innovazione intelligente. Offre una nuova scelta per i Ferraristi di oggi e domani che celebra il passato, abbraccia il futuro ed esprime il costante impegno della Casa di Maranello a garantire qualità, performance e rilevanza culturale.

LOVEFROM

LoveFrom è un collettivo di creativi formato da architetti, artisti, ingegneri, registi, grafici, designer industriali, interaction designer, motion designer, musicisti, sound designer, designer tipografici e scrittori. È stato fondato da Sir Jony Ive nel 2019 e ha sedi a San Francisco e Londra. LoveFrom collabora strettamente con OpenAI nonché con un numero ristretto di progetti accuratamente selezionati, tra cui Ferrari.

PRESS KIT

INTERAZIONE TRA PILOTA E VETTURA

Servendosi dell’esperienza di LoveFrom – che ha plasmato l’estetica di prodotto a livello mondiale – l’interazione tra il pilota e la Ferrari Luce pone un forte accento su tattilità, chiarezza e intuitività. Il team ha dato priorità ai comandi fisici, che invitano al tocco e all’interazione, creando una connessione ricca di fascino tra guidatore e vettura. Sfidando la convenzione secondo cui le vetture elettriche devono essere dominate da touchscreen di grandi dimensioni, molti dei comandi della Ferrari Luce sono meccanici e progettati con precisione per essere funzionali e di facile utilizzo, rendendo ogni interazione semplice e diretta. L’interfaccia, ispirata alle auto sportive classiche e alle monoposto di Formula 1, è organizzata in modo chiaro e ridotta alle funzioni essenziali.

VOLANTE

Il volante della Ferrari Luce rende omaggio alla leggenda della Casa di Maranello pur abbracciandone le più moderne innovazioni. Il team ha optato per una forma semplificata a tre razze, reinterpretando l’iconico volante Nardi in legno a tre razze degli anni 50 e 60. La struttura in alluminio delle razze è intenzionalmente priva di rivestimento per mettere in evidenza solidità e finitura del materiale. La lega, realizzata in alluminio riciclato al 100%, è stata appositamente sviluppata per la Ferrari Luce al fine di garantirne resistenza meccanica e un’eccezionale qualità della superficie causata dal processo di anodizzazione. Il volante è formato da 19 componenti lavorati con tecnologia CNC e pesa 400 grammi in meno rispetto al volante di gamma Ferrari.

I controlli sul volante sono organizzati in due moduli di comando analogici che garantiscono funzionalità e chiarezza. Questa disposizione intuitiva richiama il layout delle monoposto di Formula 1. Ogni pulsante è stato sviluppato per offrire la combinazione più armoniosa possibile di feedback meccanico e acustico, sulla base di oltre 20 test di valutazione condotti insieme ai collaudatori di sviluppo Ferrari.

CHIAVE E ALLOGGIAMENTO CHIAVE

La Ferrari Luce è progettata per essere spettacolare e memorabile sin dalla messa in moto, richiamando così la consuetudine del Cavallino Rampante di creare esperienze di guida emozionanti per le sue vetture. La cerimonia di avviamento ha inizio con l’inserimento della chiave, oggetto dal design esclusivo in Corning® Gorilla®, il primo vetro automotive ingegnerizzato per garantire eccezionale durata e resistenza ai graffi a fronte di prestazioni visive eccellenti. La chiave è dotata di uno speciale display “E Ink” che usa energia esclusivamente quando cambia colore, grazie alle sue proprietà bistabili. L’implementazione di un display E-Ink è una novità assoluta nel mondo dell’automotive.

Inserendo la chiave nell’apposito vano del tunnel centrale ha inizio una sequenza coreografica attentamente studiata: il colore della chiave passa dal giallo al nero, integrandosi con la superficie vetrata del tunnel. Il pannello di controllo e il Binnacle si illuminano simultaneamente, facendo crescere la trepidazione e segnalando la messa in moto della Ferrari Luce.

DISPLAY

I tre display a bordo della Ferrari Luce – il Binnacle del guidatore e i pannelli di controllo anteriore e posteriore – sono stati progettati con la massima cura per garantire chiarezza e funzionalità. Il team ha dedicato molto tempo alla decisione relativa all’organizzazione di input (comandi) e output (display), rendendo l’esperienza utente intuitiva e la navigazione più fluida. Un carattere sobrio e personalizzato conferisce all’interazione una voce tipografica coerente, ispirata ai font dei primi anni Ferrari e al lettering ingegneristico italiano.

BINNACLE

Il Binnacle si muove insieme al volante ottimizzando la visibilità della strumentazione da parte del pilota e facilitando così la guida. Il quadro strumenti montato sul piantone dello sterzo rappresenta una novità assoluta per una Ferrari di gamma. È dotato di due display OLED sovrapposti che offrono una grafica nitida, colori vibranti e contrasto modificabile all’infinito, per un’esperienza di visualizzazione senza precedenti in un’automobile. Fonde elementi digitali e analogici in un’unità autonoma che segue sincronicamente il movimento del volante, per un’interazione perfetta. La meticolosa attenzione ai dettagli da parte dei designer ha richiesto la collaborazione degli ingegneri di Samsung Display per creare un pannello OLED ultraleggero e ultrasottile, che costituisce una novità mondiale in cui tre grandi aperture rivelano ponderatamente le informazioni generate da un secondo display dietro il pannello superiore, creando un affascinante effetto di profondità visiva che cattura lo sguardo. Ogni apertura è protetta da una lente in vetro chiaro che aumenta ulteriormente il senso di tridimensionalità ed è incorniciata da anelli in alluminio anodizzato, i quali – richiamando lo stile strutturale del telaio del Binnacle – forniscono una sensazione di perfetto bilanciamento.

PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo è montato su un giunto sferico che consente di orientare lo schermo verso il guidatore o il passeggero: un elemento esclusivo, che valorizza e condivide l’esperienza Ferrari. L’attenzione ai dettagli ergonomici, incluso un poggiamani che ne consente l’azionamento, migliora l’esperienza dell’utente. Questo accorgimento consente agli utenti di interagire con i comandi senza sforzo e in modo intuitivo, senza bisogno di guardarli, dimostrando l’impegno del team a risolvere problemi complessi con soluzioni semplici e naturali.

Anche il Multigraph integrato nel display è un capolavoro di microingegneria: questo simbolo di precisione e innovazione è infatti dotato di un movimento proprietario con tre motori indipendenti che spostano autonomamente le lancette. Tre lancette in alluminio anodizzato scorrono su un quadrante minimalista protetto da vetro Corning® Gorilla®. Un avanzato sistema di controllo elettronico permette di scegliere tra quattro modalità di visualizzazione – orologio, cronometro, bussola e modalità Launch Control – con transizioni animate che ricordano i cronografi più raffinati. Il Multigraph rende omaggio alla tradizione Ferrari e ridefinisce l’esperienza di bordo, fondendo arte orologiera e tecnologia in un elemento che esprime appieno la passione e l’eccellenza che contraddistinguono la Casa di Maranello.

QUADRO STRUMENTI

La principale fonte di ispirazione per il quadro strumenti è da ricercarsi negli indicatori automobilistici storici e nella grafica chiara e funzionale tipica dell’aviazione, e in particolare di elicotteri e aerei. I display sono progettati ispirandosi agli indicatori analogici per trasmettere un senso di familiarità e interazione tattile, eppure dietro la superficie sono digitali. Il risultato è un abitacolo moderno e classico al tempo stesso, in cui ogni display comunica informazioni in modo pulito e graficamente leggibile.

La grafica del Binnacle si ispira alla chiarezza e all’eleganza dei quadranti della strumentazione degli anni 50 e 60, in particolare dei quadri Veglia e Jaeger. Attingendo a decenni di esperienza nel design orologiero, il team ha cercato di ottenere la stessa chiarezza del quadrante di un orologio, creando un layout moderno e pulito che mette in risalto la leggibilità degli strumenti. Le informazioni vengono presentate in formato immediato e intuitivo.

L’approccio è basato sulla volontà di ridurre al minimo il carico cognitivo per il pilota: ispirandosi infatti alla semplicità dei quadranti degli orologi analogici sui quali è possibile leggere l’ora a colpo d’occhio, il team ha inteso concepire comandi e display della vettura in modo altrettanto intuitivo. La grafica è intenzionalmente minimalista e chiara, per consentire al pilota di cogliere rapidamente e senza sforzo le informazioni essenziali mantenendo sempre l’attenzione sulla strada.

SELETTORE DEL CAMBIO

Il selettore del cambio è un’opera d’arte tecnologica in vetro Corning® Gorilla®. Funzionale, resistente ed elegante, è realizzato utilizzando processi di produzione del vetro assolutamente innovativi e mai integrati prima nel design degli interni di una vettura. Al fine di ottenere il livello di precisione tipico di ogni Ferrari sono stati utilizzati laser per praticare nel vetro migliaia di minuscoli fori, larghi la metà di un capello umano, in modo da depositarvi l’inchiostro per la grafica con un livello di uniformità perfetto. Tale vetro è progettato per offrire una resistenza agli urti e ai graffi di livello superiore rispetto a un vetro convenzionale ed è utilizzato anche sul pannello di controllo, sul Binnacle e sulla superficie del tunnel centrale.