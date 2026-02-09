<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Viaggiava a bordo di un autobus di linea del trasporto pubblico locale privo di regolare titolo di viaggio e, come oramai noto, nel corso del controllo effettuato dal personale addetto, il giovane manifestava un atteggiamento agitato e non collaborativo, arrivando ad aggredire fisicamente un controllore, con spintoni, mani al petto e calci, che gli causavano lesioni, poi giudicate guaribili dai sanitari in 10 giorni.

Con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità i Carabinieri, a conclusione delle indagini, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minore di 15 anni residente in provincia di Reggio Emilia.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Albinea veniva allertata dal personale di SETA S.p.A. per un episodio di violenza verificatosi a bordo di un autobus di linea del trasporto pubblico urbano, dove un giovane si era manifestato particolarmente agitato e non collaborativo durante un controllo dei titoli di viaggio. All’arrivo della pattuglia, il ragazzo si era già allontanato, mentre il personale SETA forniva una prima ricostruzione dell’accaduto. Secondo quanto riferito, durante le operazioni di verifica alcuni passeggeri, presumibilmente privi di regolare titolo di viaggio, tentavano di eludere il controllo cercando di scendere dal mezzo. Nel corso di tali fasi, il minore, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti, aggrediva fisicamente un verificatore, colpendolo con calci, spintoni e afferrandolo per il petto. Contestualmente rifiutava di fornire le proprie generalità e rivolgeva minacce al personale addetto al controllo, qualificato come pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il controllore, un uomo di 57 anni, veniva soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice verde presso il Pronto Soccorso, dove veniva dimesso con una prognosi di dieci giorni. Successivamente, la vittima si recava presso la stazione dei carabinieri di Albinea per denunciare l’accaduto. Le successive attività investigative, supportate dalle testimonianze dei colleghi presenti e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati a bordo del mezzo e della bodycam in dotazione al personale SETA, consentivano ai militari dell’Arma di risalire all’identità del presunto autore dei fatti, individuato in un minore di 15 anni, che veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità minorile di Bologna.

Il procedimento, attualmente nella fase delle indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi, finalizzati alle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.