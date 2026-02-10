<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Giovedì 12 febbraio torna l’appuntamento del “Carnevale del Giovedì grasso”, con l’arrivo in città dal “Bosco di Sotto” della Famiglia Pavironica e il corteo delle maschere lungo lo storico percorso in centro storico.

Sandrone e famiglia partiranno in carrozza intorno alle 14 da piazza Dante e, seguiti dal corteo delle maschere ospiti provenienti anche da altre città, percorreranno alcune vie del centro. Per agevolare il passaggio del corteo, lungo il percorso prestabilito la circolazione stradale potrà essere sospesa temporaneamente (escluso i veicoli di soccorso) o subire rallentamenti e sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante, sul lato est di via Saragozza e su lato ovest di via Tre Febbraio. In via Emilia centro, nel tratto compreso tra corso Canalgrande e corso Duomo la sospensione della circolazione sarà disciplinata da pattuglie della Polizia locale, mentre in via Albinelli sarà fisicamente chiuso l’accesso a piazza Grande attraverso il posizionamento di dissuasori. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche sul percorso della manifestazione (per informazioni www.setaweb.it).

Da piazza Dante, la sfilata percorrerà via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e via 3 Febbraio. Proseguirà in piazza Roma, via Farini, via Emilia centro, corso Canalgrande, via Mascherella, via Saragozza, viale Rimembranze, corso Canalchiaro, corso Duomo, via Emilia centro, fino a giungere in Municipio da via Scudari. Da qui le maschere geminiane saliranno a Palazzo comunale per raggiungere il balcone che si affaccia su piazza Grande, da cui, alle 16, Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo si esibiranno nel tradizionale sproloquio.

Al termine, la famiglia Pavironica e le altre maschere saranno ricevute dal sindaco Massimo Mezzetti. Dopo l’incontro, il corteo ripartirà per via Emilia Centro, via Farini, fino a piazza Roma dove la Famiglia Pavironica farà il suo ingresso a Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. Informazioni sulla Società del Sandrone sul suo sito (www.sandrone.net).

IN STRADA CANALETTO SUD CIRCOLAZIONE SOSPESA PER COLLAUDO DELLA FILOVIA

Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio sarà sospesa la circolazione in strada nazionale Canaletto sud, nel tratto da via Gramsci a via Finzi, per consentire attività di collaudo della rete filoviaria.

Le attività saranno effettuate con cantiere mobile e la sospensione della circolazione, quando possibile verrà effettuata su tratti e su una semicarreggiata per volta e verrà garantito l’accesso alle proprietà e attività laterali.

Nel tratto sarà inoltre vietata la sosta in prossimità e corrispondenza dei lavori, con rimozione.