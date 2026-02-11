<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio, ignoti ladri hanno preso di mira il supermercato Conad City di via Luciano Tondelli a Correggio. L’allarme è scattato poco prima delle 2.30, quando la centrale operativa di un istituto di vigilanza privato ha segnalato un furto in atto, visualizzando tramite le telecamere di sorveglianza due soggetti travisati che si muovevano all’interno dell’esercizio commerciale tra la merce riversa a terra.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dei Carabinieri di Rubiera. Al loro arrivo, tuttavia, i malviventi erano già riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto emerso dal sopralluogo effettuato dai militari, i ladri sono entrati forzando la porta d’ingresso principale. Una volta dentro hanno agito con rapidità asportando tre casse automatiche. Il danno strutturale e patrimoniale è attualmente in fase di esatta quantificazione. I Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i due malviventi.