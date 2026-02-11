<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Tra settembre 2013 e giugno 2014, nella provincia di Bari, una donna di 66 anni è stata ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti di minori di 14 anni all‘interno di un istituto scolastico. L’episodio è emerso grazie a un’indagine accurata condotta dai Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari, che hanno raccolto elementi indicanti la presunta colpevolezza della donna. Quest’ultima è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica di Bari con l’accusa di maltrattamenti.

Dopo un lungo percorso giudiziario, il 9 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Bari ha emesso una sentenza che ha riformato la decisione precedente del Tribunale Ordinario di Bari del 6 aprile 2022. La condanna è divenuta definitiva il 16 gennaio 2026, quando la Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa. La donna è stata così condannata a scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione. A seguito della sentenza definitiva, il 6 febbraio 2026, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d‘Appello di Bari ha emesso un ordine di carcerazione. L’arresto è stato eseguito il 9 febbraio 2026 dai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale, nel comune dove la donna risiede. Gli agenti si sono recati presso il domicilio dell’interessata per notificare il provvedimento ed eseguire l‘arresto, conducendola in carcere per iniziare a scontare la pena.