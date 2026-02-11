<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Per poter usufruire del servizio di voto domiciliare in occasione del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, gli elettori con infermità che non gli consentono di recarsi al seggio nemmeno con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili, quindi con condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, potranno farne richiesta all’Amministrazione comunale inviando la domanda entro e non oltre lunedì 2 marzo.

Il modulo di richiesta, scaricabile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle votazioni (https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni), dovrà essere compilato e inviata all’Ufficio elettorale del Comune insieme a copia della tessera elettorale e al certificato rilasciato dal medico designato dall’Azienda sanitaria locale, che potrà attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.Per la prenotazione della visita a domicilio finalizzata al rilascio del certificato per voto a domicilio occorre contattare la Struttura Complessa di Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda USL di Modena scrivendo a medlegale@pec.ausl.mo.it o telefonando al numero 059/3963122 (risponditore automatico; digitare il numero 0 per parlare con un operatore), da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La documentazione potrà essere consegnata per posta elettronica certificata (elettorale@cert.comune.modena.it), per posta elettronica ordinaria (elettorale.leva@comune.modena.it), a mano previo appuntamento telefonico (059 2032071) o per posta ordinaria (via Santi, 40 Modena – c.a. Ufficio elettorale).

Le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio nazionale. Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale competente.