Sono stati realizzati a tempo di record nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria del tetto della sala polivalente del Bocciodromo comunale di Castelvetro. I lavori hanno riguardato la rimozione della vecchia copertura con la sostituzione in pannelli “sandwich”, oltre al rifacimento dei pluviali e delle converse, ponendo fine alle criticità legate alle infiltrazioni e allo smaltimento delle acque piovane.

L’intervento, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della funzionalità della struttura, ha creato le condizioni per l’accantieramento, nei prossimi mesi, dell’ampio progetto di riqualificazione dell’intero stabile, che, come si ricorderà, ha ottenuto un importante finanziamento sul bando “Progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo” della Regione Emilia-Romagna.

«Questo intervento è molto importante per noi – dice il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi – perché rappresenta il primo passo concreto di una necessaria riqualificazione di tutto lo stabile. È un impegno che avevamo preso con i cittadini all’inizio della legislatura e oggi possiamo dire che stiamo mantenendo quella promessa. Questo è l’inizio di un percorso che porterà alla piena valorizzazione degli spazi del Bocciodromo, utilizzati non solo dagli appassionati di bocce ma anche per attività sociali, ricreative e aggregative, restituendo alla struttura il ruolo centrale che merita nella vita sociale del nostro paese. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per programmare i successivi interventi, con l’obiettivo di rendere il Bocciodromo uno spazio sempre più sicuro, moderno e fruibile per tutta la cittadinanza».