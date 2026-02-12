<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Chi non ha mai scartato un Bacio Perugina? Dietro uno dei cioccolatini più celebri al mondo c’è anche una storia di coraggio, intuizione e indipendenza: quella di Luisa Spagnoli, donna capace di immaginare un futuro diverso e di cambiare, con le sue scelte, il volto dell’impresa italiana e il ruolo delle donne nel Novecento.

Proprio la figura di questa donna è protagonista del libro “Luisa” (Sonzogno, 2024) di Paola Jacobbi, che dialogherà con Federica Prandi sabato 14 febbraio 2026 alle ore 16:30, nella Sala Eventi de La Biblio – Biblioteca “G. Einaudi – Centro P. V. Tondelli” di Correggio.

Il libro ricostruisce una figura ancora sorprendentemente attuale: imprenditrice visionaria, Spagnoli attraversa gli anni delle grandi trasformazioni sociali e delle guerre mondiali senza perdere la propria direzione, riscrivendo regole e abitudini del suo tempo. Dalla prima confetteria nel centro di Perugia alla nascita e allo sviluppo dell’azienda che renderà celebre il marchio Perugina, fino all’intuizione di trasformare l’allevamento di conigli in una produzione di filati e capi in angora, la vicenda di Luisa è anche un racconto di creatività applicata al lavoro, di tenacia, di libertà conquistata giorno dopo giorno.

A rendere l’incontro ancora più speciale è il taglio narrativo scelto da Paola Jacobbi, che intreccia l’ascesa imprenditoriale con le scelte private, le contraddizioni e i rischi di una donna fuori dagli schemi. Un’occasione per riscoprire, attraverso la forza della biografia, un pezzo di storia italiana e una protagonista che diventa simbolo di emancipazione femminile, capace di andare controcorrente quando farlo era tutt’altro che semplice. Il volume è inoltre vincitore del Premio Selezione Bancarella 2025, riconoscimento che ne conferma la qualità e l’interesse per un pubblico ampio.

L’iniziativa fa parte del calendario di appuntamenti con gli autori proposto da La Biblio di viale Cottafavi 2 a Correggio.

***

Con “ARIA: Musiche da Oscar”, il 14 febbraio al Teatro Asioli, è di nuovo in scena l’ensemble di virtuosi che fa sognare grazie alle sue interpretazioni di colonne sonore senza tempo. Compresi i grandi temi d’amore, in occasione di San Valentino

(Milano, 9 febbraio 2026). La magia della grande musica da film sarà nuovamente protagonista al Teatro Asioli di Correggio il 14 febbraio 2026. L’ensemble ARIA, che ritorna sul palco dello storico teatro dopo il successo ottenuto nel gennaio 2025, proporrà una versione rinnovata dello spettacolo “ARIA: Musiche da Oscar”, un’antologia di alcune delle più belle e famose colonne sonore mai scritte, proposte in uno spettacolo coinvolgente, dove la magia di temi indimenticabili si coniuga a momenti coreografici di grande impatto. E anche questa volta si preannuncia il sold out, dato che sono rimaste in vendita solo poche decine di biglietti.

Concerto “ARIA: Musiche da Oscar”, Teatro Asioli, Corso Cavour 9, Correggio (Reggio Emilia). 14 febbraio 2026 ore 20,30. https://ariamusic.it/ Vendita biglietti: In teatro e sul sito vivaticket.it Info: Ad hoc agency, tel. 3480700230

***

Nove opere, ad alto impatto emotivo, in dialogo con la collezione permanente del Museo Correggese per celebrare l’amore. Il 14 febbraio 2026, proprio il giorno di San Valentino, alle ore 16 inaugura al Museo Civico Il Correggio la mostra di sculture in argilla di Antonella Panini Amori di luce e di tenebra.

Le opere rappresentano ritratti di personaggi appartenenti alla letteratura di tutti i tempi, sorpresi in un attimo di intimo turbamento. Coppie celebri, ma anche singoli innamorati della vita, della dignità, dell’umanità: Paolo e Francesca, Otello e Desdemona, Orfeo e Euridice, Prometeo sono alcuni dei soggetti ripresi dalla scultrice da Shakeaspeare, Alighieri, Rilke, Gualtieri, Wolf, Pavese, Grosmann, Ghoethe, Ovidio.

Accanto ad ogni opera, infatti, un QR Code dà la possibilità al visitatore di leggere il testo poetico o letterario che ha ispirato l’opera. Questo stretto legame tra letteratura e scultura è la cifra di Antonella Panini che traspone, nelle opere plastiche, la sua lunga passione e militanza teatrale. I soggetti sono infatti sorpresi in attimi di alta tensione emotiva con tratti di singolare espressività. Ma l’ecletticità dell’artista si dimostra anche negli eventi collaterali alla mostra dove le arti tutte celebreranno questi Amori di luce e di tenebra.

All’inaugurazione di sabato 14 febbraio sarà la coreografia creata e interpretata da Cecilia Ligabue e Marta Nasciuti ispirata a Orfeo ed Euridice a dare un tocco di particolare eleganza ed emozione. Nelle settimane successive seguiranno altri due importanti appuntamenti: il 1° marzo alle 16 Itinerario sentimentale, evento di arte, musica e poesia; un percorso guidato tra le opere della mostra con l’autrice Antonella Panini accompagnata da letture poetiche di Marina Coli, su musiche live.

Il 15 marzo alle 16 in occasione del Finissage si terrà l’evento Parole d’argilla. Gli attori di Ars ventuno teatro daranno voce alle sculture di Antonella Panini recitando i testi poetici e teatrali che hanno ispirato le opere, frammenti di poesie, poemi e racconti che entusiasmeranno i visitatori.