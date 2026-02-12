<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Incontro, confronto e condivisione su temi educativi, relazionali e di benessere per genitori e ragazzi. Sono tre gli appuntamenti in programma al Centro per le Famiglie del Comune di Modena nella seconda metà di febbraio. Si comincia venerdì 20 quando, alle 20 presso la Sala Gradoni della Scuola Secondaria di primo grado “G. Ferraris”, è in programma l’incontro “Cyberbullismo e bullismo: navighiamo insieme. Responsabilità, sicurezza e legalità”.

Si tratta di un incontro interattivo rivolto a ragazzi e famiglie, durante il quale verranno approfonditi diversi aspetti legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Nel corso della serata si definirà cosa è bullismo e cosa non lo è, si esploreranno le diverse tipologie di cyberbullismo, si analizzeranno le conseguenze, anche legali, dei comportamenti messi in atto nelle chat e si imparerà a riconoscere i segnali di rischio, individuando le strategie di intervento più efficaci. All’incontro parteciperanno l’Ispettore Simona Seghedoni della Polizia locale e le medio-educatrici del Centro per le Famiglie Carlotta Begnozzi e Maria Chiara Lugli. L’appuntamento fa parte della rassegna “Adolescenti e Genitori”, frutto del lavoro in rete del Tavolo di Prevenzione per la Promozione del benessere in Adolescenza che coinvolge soggetti pubblici e del terzo settore.

Il calendario del Centro per le Famiglie continua martedì 24 febbraio con “Strada facendo”, l’incontro propedeutico alla formazione del gruppo di parola per genitori in separazione o separati condotto dallo psicologo e psicoterapeuta Daniele Tavera. L’appuntamento, alle 20 nella sede del Centro per le famiglie di via del Gambero 77, rappresenta un primo momento di avvicinamento al percorso dedicato ai genitori che stanno affrontando o hanno affrontato una separazione, durante il quale i genitori avranno modo di confrontarsi sulle loro esperienze di separazione con un’attenzione particolare al benessere dei figli. Alla serata parteciperanno anche le mediatrici del Centro per le Famiglie Clelia Bertoni e Francesca Vaccari.

Infine, giovedì 26 febbraio dalle 9.30 alle 12 è previsto “Passeggini in passeggiata”, con partenza dalla biblioteca Crocetta in Largo Pucci 33. L’iniziativa consiste in una passeggiata in compagnia tra coppie in attesa, mamme e papà muniti di fascia o passeggino, pensata per scoprire i servizi e i luoghi della città. Previste tappe alla Casa della Salute e al Centro Milinda. Durante la camminata sarà presente una pediatra di famiglia, con cui sarà possibile dialogare di educazione digitale e benessere in famiglia.

Il programma di febbraio si inserisce nelle attività del Centro per le Famiglie, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e supporto lungo le diverse fasi della vita familiare. Le iniziative sono tutte gratuite su iscrizione. Per informazioni e per iscriversi visitare il sito www.mediandoweb.it/centro-per-famiglie/ o contattare il numero 059 8775846.