Una serata in cui la risata incontra la solidarietà. Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21:00, il sipario del Teatro Comunale “Ruggero Ruggeri” di Guastalla si aprirà su “Tut in t’un dè” (Tutto in un giorno). Lo spettacolo, inserito nella rassegna dialettale “I nôstar dialètt” per la stagione 2026, vedrà protagonista la compagnia Fnil Bus Theater di Praticello di Gattatico.

LA TRAMA: MANIGLIE, DEBITI E COLPI DI SCENA

La commedia in due atti, scritta dalla penna di Antonio Guidetti, per la regia di Damiano Scalabrini, trascina il pubblico all’interno della “Porti avirti”, un’azienda di maniglie sull’orlo del baratro.

Il protagonista è Arturo Cenci, artigiano d’altri tempi, che ha dedicato l’intera vita al lavoro ma che, travolto dai cambiamenti del mercato, si ritrova ora a fronteggiare pignoramenti e fallimento. Tra l’odio viscerale per banche e politici e la gestione “allegra” della moglie Felicita e della figlia Titti, Arturo cerca una via d’uscita. A complicare (o risolvere?) la situazione ci penserà Pilade, il fidanzato bancario della figlia, con un piano audace che rischierà di saltare a causa di un cliente del tutto inaspettato.

RISATE PER UNA NOBILE CAUSA

Oltre al valore culturale del recupero del dialetto reggiano, l’evento si distingue per la sua finalità benefica. L’intero ricavato della serata sarà, infatti, devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), sostenendo l’obiettivo di “un mondo libero dalla SM”.

INFORMAZIONI UTILI E BIGLIETTERIA

Ingresso intero: 10 €

Bambini (fino a 10 anni): 5 €

NB: Non è previsto un servizio di prevendita o prenotazione. I biglietti saranno acquistabili direttamente presso il botteghino del teatro la sera stessa dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero: 370 3186390.