Nella giornata del 11 febbraio scorso, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS, al titolare di un bar ubicato in zona Crocetta.

Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è frutto di una serie di verifiche della Polizia di Stato, in esito alle quali è emerso che l’esercizio pubblico, nonostante fosse stato già oggetto nel novembre scorso di un medesimo provvedimento di sospensione della durata di sette giorni, continua ad essere abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia in materia di stupefacenti.

In particolare, il 17 gennaio scorso proprio all’interno di detta attività la Squadra Volante nel corso di un controllo avventori aveva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino tunisino, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di diverse dosi di eroina.

Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione anche del fatto che l’attività è vicina a un istituto scolastico e la zona frequentata da ragazzi.

Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la temporanea sospensione della licenza, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su persone ritenute pericolose le quali vengono avvertite che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.

L’area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie di controllo del territorio, anche per verificare il rispetto della misura.