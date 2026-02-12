<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Inaugurata oggi, 12 febbraio 2026, la Casa della Comunità di Sasso Marconi, punto di riferimento per i bisogni di salute dei cittadini e le necessità sociosanitarie del territorio.

Al taglio del nastro, presenti la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Bologna Anna Maria Petrini e la Direttrice del Distretto Reno Lavino Samoggia Silvia Cestarollo, il Sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani e l’Assessore comunale alla Sanità Remo Quadalti, insieme al Presidente del Comitato Consultivo Misto Socio-Sanitario Distrettuale Stefano Cassanelli.

Conclusi recentemente e nei tempi previsti, i lavori di ampliamento per la riorganizzazione dell’accoglienza, finanziati con 317.000 euro di cui 250.000 euro da fondi PNRR.

L’ampliamento e la ristrutturazione dell’ingresso alla struttura hanno riguardato un’area complessiva di 97 metri quadri, ottenuta sia realizzando un nuovo corpo di fabbrica che incorporando parte del porticato preesistente. Ora presenta un’area di accoglienza rinnovata, più funzionale e accessibile, con una sala d’attesa più spaziosa e con un maggior numero di posti a sedere per le persone che accedono al CUP e al punto prelievi al piano terra. L’intervento svolto, inoltre, raggiunge alti standard di performance dal punto di vista del risparmio energetico e della compatibilità ambientale.

La Casa della Comunità di Sasso Marconi, situata in via Bertacchi 11, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sanità territoriale del Distretto Reno, Lavino e Samoggia.

In piena conformità al Decreto Ministeriale 77/2022, la struttura passa da Casa della Salute a Casa della Comunità e si configura come struttura Spoke, parte integrante della rete delle Case della Comunità in collegamento con quella Hub di Casalecchio di Reno, per garantire cure primarie, assistenza di prossimità e servizi specialistici ai cittadini e alle cittadine del Distretto, con il loro coinvolgimento attivo e delle associazioni del territorio.

“L’obiettivo è mettere al centro la persona e i suoi bisogni, favorendo percorsi integrati di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e sociale, con un approccio multidisciplinare e partecipativo.” – ha dichiarato Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Bologna – “Il valore innovativo sta infatti proprio qui, nella capacità di rispondere ai bisogni della comunità, garantendo prossimità e integrazione con le altre realtà del territorio”.

“L’inaugurazione di oggi è motivo di grande soddisfazione, è stato infatti realizzato un intervento atteso da tempo, funzionale a migliorare l’accoglienza e l’attesa degli utenti che accedono alla struttura”, afferma Roberto Parmeggiani, Sindaco di Sasso Marconi. “Continueremo ora a lavorare insieme ad AUSL per implementare nuovi servizi capaci di rispondere appieno alle esigenze dei cittadini e rendere sempre più la Casa della Comunità un presidio di sanità territoriale”.

La struttura conta 1.200 metri quadri su tre piani e assicura la presenza medica e assistenza infermieristica ogni giorno, per una gestione delle cronicità vicina ai cittadini, riducendo gli accessi impropri agli ospedali e promuovendo la continuità assistenziale.

All’interno operano 7 Medici di Medicina Generale, di cui 6 associati in gruppo, che garantiscono assistenza medica continuativa, a cui si affiancano due Pediatri di Libera Scelta che operano in maniera coordinata, offrendo copertura estesa e vaccinazioni pediatriche.

La Casa della Comunità è dotata di strumentazioni diagnostiche di base e tecnologie per la telemedicina, favorendo la digitalizzazione dei processi e la gestione integrata delle cure. Grazie alla collaborazione tra professionisti sanitari, istituzioni e comunità, la struttura promuove prossimità, equità di accesso e partecipazione attiva dei cittadini, anche grazie a spazi dedicati alle associazioni e ai gruppi di auto mutuo aiuto.

All’interno operano équipe multidisciplinari e multiprofessionali organizzate in modo da permettere un’azione coordinata tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Cure Palliative, Specialisti Ambulatoriali Interni, Infermieri di Famiglia e Comunità, e altri professionisti della salute, quali Psicologi, Ostetriche e Assistenti Sociali per consentire il coordinamento con i servizi sociali degli enti locali.

I servizi della Casa della Comunità comprendono:

• Cure primarie: ambulatori di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, ambulatorio infermieristico, Consultorio familiare per la salute della donna e del bambino.

• Specialistica ambulatoriale: cardiologia, ginecologia, dermatologia, neurologia, oncologia, logopedia e neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.

• Assistenza di prossimità: Punto Unico di Accesso (PUA) per l’orientamento ai servizi sanitari e sociali, assistenza domiciliare di base e integrata, Ambulatorio Migranti, Infermiere di Famiglia e Comunità, Team Cure intermedie e unità di Cure Palliative.

• Servizi di prevenzione: vaccinazioni, screening oncologici, programmi di promozione della salute e sanità pubblica.

• Servizi generali: accoglienza, Centro Unico di Prenotazione (CUP), punto prelievi, Spazio Caregiver e spazi per il Terzo Settore.

L’organizzazione della Casa della Comunità di Sasso Marconi è condivisa dalla rete di tutti gli enti e organizzazioni coinvolte nel sistema salute del territorio, attraverso un’alleanza forte tra Comune, Azienda USL, ASC Insieme e Associazioni di Volontariato e Terzo Settore.