La mattina dell’11 febbraio – Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza – circa 700 studentesse e studenti di Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale, aderenti alla Rete ECCO! Educazione Comunicazione Cultura per le Pari Opportunità di genere della Città metropolitana di Bologna, hanno dialogato online con 24 scienziate degli Istituti di ricerca del territorio metropolitano e nazionale, nella prima edizione dell’evento SCIENZIATE – Storie, ricerca, futuro .

Ognuna delle 32 classi prenotate ha incontrato online una diversa scienziata che ha raccontato il proprio percorso di vita e di lavoro e le attività di ricerca svolte, e ha risposto alle domande di ragazze e ragazzi.

Tantissimi i settori di ricerca rappresentati: dalla geologia marina all’astrofisica, dall’arboricoltura alla chimica, dalla genetica al magnetismo, senza dimenticare il tema della divulgazione scientifica.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Città metropolitana, Associazione Donne e Scienza, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e Proambiente.

È finalizzata a contrastare stereotipi di genere nelle discipline STEM, a offrire modelli positivi e accessibili alle nuove generazioni, a stimolare interesse, curiosità e consapevolezza verso i percorsi scientifici e a far comprendere il ruolo della scienza per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente, della società e delle comunità di vita.

“Da tempo stiamo lavorando affinché questa importante Giornata internazionale abbia il giusto riconoscimento, e siamo molto felici che SCIENZIATE abbia ricevuto così tante adesioni da parte sia delle scienziate sia delle scuole e degli enti di formazione di ECCO! – sottolinea Emily Marion Clancy, responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna e Vicesindaca del Comune di Bologna – La cultura dell’uguaglianza in questo ambito si costruisce attraverso la collaborazione istituzionale e il contatto diretto tra mondo della ricerca e mondo dell’educazione, lo scambio di esperienze e riflessioni, il confronto e il dialogo. È una prima esperienza di successo che ci piacerebbe rendere un appuntamento costante ogni anno”.

“Associazione Donne e Scienza coopera con Città metropolitana di Bologna da oltre cinque anni. – ricorda con soddisfazione Sveva Avveduto, Presidente dell’Associazione – L’attività si svolge in numerose scuole in remoto e in presenza, sui temi delle STEM, delle discriminazioni di genere, dell’orientamento. L’iniziativa in corso è un esperimento importante per trasmettere il sapere scientifico, condividere, scuotere le coscienze, ampliare il sistema di relazioni di scuola e formazione. L’Associazione opera infatti a livello nazionale, e attiva quindi connessioni anche al di fuori del territorio metropolitano”.

Grande soddisfazione anche da parte di Vittorio Morandi, Presidente dell’Area Territoriale di Ricerca CNR di Bologna: “Iniziative come SCIENZIATE testimoniano in modo esemplare il ruolo del CNR nella terza missione: aprire il sapere scientifico alla società, dialogare con le nuove generazioni e contribuire a costruire una cultura della conoscenza inclusiva e responsabile. Il CNR è fortemente impegnato nel public engagement e nella divulgazione scientifica, e le attività svolte in questi anni proprio sul territorio bognese in collaborazione con le istituzioni locali sono la testimonianza di un impegno costante, perché contrastare gli stereotipi di genere e offrire modelli positivi significa rafforzare non solo il futuro della ricerca, ma anche la coesione e lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità”.

Hanno partecipato all’iniziativa gli Istituti scolastici Aldrovandi-Rubbiani, Belluzzi-Fioravanti, Caduti della Direttissima, Fermi, Keynes, Luxemburg, Majorana, Malpighi, Paolini-Cassiano da Imola, Righi, Sabin, Serpieri, Veronelli e l’Ente di formazione Cefal.

Questi gli Istituti di ricerca di appartenenza delle scienziate coinvolte: CNR-Area Territoriale di Ricerca Bologna; CNR-IBF Istituto di biofisica; CNR-IGM Istituto di genetica molecolare; CNR-IMEM Istituto dei materiali per l’elettronica e il magnetismo; CNR-ISAC Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima; CNR-ISMAR Istituto di scienze marine; CNR-ISOF Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività; INAF-IRA Istituto di Radioastronomia; INAF-OAS Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio; Proambiente.