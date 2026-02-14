<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina poco dopo le 11, in Via della Torre all’angolo con Piazza S. Prospero a Reggio Emilia, si è verificato un principio d’incendio che ha interessato un tetto in legno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati da Polizia di Stato e da polizia locale. Una delle falde del tetto è risultata parzialmente crollata sul piano del sottotetto.

Per motivi di sicurezza, si è deciso di interdire l’utilizzo dei locali bagno e cucina dell’appartamento situato sotto la zona interessata dal danneggiamento strutturale.