In relazione all’episodio violento, ovvero una rissa che ha coinvolto alcuni studenti nei giorni scorsi all’uscita di scuola delle ore 13 presso l’Istituto Alessandro Volta di Sassuolo, sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti dal Regolamento d’Istituto.

A partire da lunedì sono convocati i Consigli di classe straordinari delle classi interessate, presieduti dalla Dirigente scolastica, che negli ultimi due giorni ha già svolto i dovuti colloqui e momenti di confronto con gli studenti coinvolti e con le rispettive famiglie.

Nella serata di martedì prossimo è inoltre convocato il Consiglio di Istituto, organo deputato ad assumere i provvedimenti del caso nei confronti dei responsabili, sulla base delle risultanze emerse e nel rispetto delle norme vigenti.

L’Istituto ha garantito una risposta immediata, come previsto dal regolamento della scuola sassolese, confermando la propria attenzione alla tutela della sicurezza, del rispetto reciproco e del clima educativo all’interno della comunità scolastica.