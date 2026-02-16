<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Seconda edizione dell’iniziativa promossa da Comune e Legambiente pianura nord e organizzata con il supporto di Istituto Comprensivo di Castel Maggiore, Consulta Ambientale di Castel Maggiore, PAS – Biblioteca N. Ginzburg, L’Isola del Tesoro, Proloco Castel Maggiore, Oltre le quinte, Junior Poetry Festival, Centro sociale Antinori, Associazione Scuolare, Avola Società Cooperativa.

Il Festival avrà inizio con la proiezione del film Lorax – Il guardiano della foresta, una proiezione dedicata ai ragazzi e alle ragazze, per proseguire con la piantumazione di piccoli nuovi alberi con la partecipazione delle scuole primarie del nostro territorio.

Durante il festival letture e laboratori per bambini si alterneranno con meditazioni ecologiche sull’albero della vita, piantumazioni di arbusti e alberi, passeggiate teatrali, reading musical e reading poetico. Manifestazione conclusiva il 28 marzo a Villa Salina Malpighi.

L’assessora Annalisa Cerrè, cui sono affidate le deleghe a sostenibilità ambientale e forestazione urbana, sottolinea: “Un appuntamento che assume un’importanza sempre maggiore per il fondamentale ruolo degli alberi nel mitigare la crisi climatica: essi aiutano infatti a compensare la CO e fungono da filtri biologici per gli inquinanti atmosferici, rappresentando uno scrigno di biodiversità. Inoltre, gli alberi e il verde possono svolgere un ruolo sempre più importante nella rigenerazione delle nostre città e nel limitare gli effetti delle ondate di calore”.

Durante il periodo del festival, inoltre, la Biblioteca N. Ginzburg e il centro di lettura L’Isola del Tesoro metteranno a disposizione una scelta di libri a tema alberi per tutte le età.

Programma completo sul sito del Comune di Castel Maggiore

Nella foto l’Assessora Annalisa Cerrè durante un’iniziativa della prima edizione del Festival dell’Albero