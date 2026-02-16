Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ordinaria manutenzione sottopasso, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale.
Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà raggiungibile dagli svincoli della SS9 via Emilia. In alternativa, dall’uscita 2 Borgo Panigale, proseguire sulla rotonda Benedetto Croce, su viale Alcide de Gasperi, percorrere la rotonda Fabio Taglioni e la SS9 via Marco Emilio Lepido.
Saranno contestualmente chiuse, in direzione della stazione di Bologna Borgo Panigale, le entrate che dalla SP568 San Giovanni in Persiceto e dalla SS9 via Emilia immettono sul Ramo Verde. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo SS9 via Emilia, provenendo da Modena.
Chiuso anche, sulla Tangenziale, lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.