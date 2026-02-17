<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Ha preso il via, e terminerà sabato 21 febbraio, la sperimentazione per la futura Piazza di Limidi, nell’ambito del percorso di rigenerazione urbana sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto, tra i meglio classificati a livello regionale all’interno del bando dedicato, punta a dare alla frazione un nuovo centro, trasformando un’area oggi in gran parte cementificata in uno spazio verde, accogliente e sostenibile, pensato per favorire incontro, socialità e vita di comunità.

Per testare sul campo la futura configurazione della piazza e le future modifiche alla viabilità, l’area di via Papotti tra il parcheggio delle scuole e il parcheggio del centro sociale Pederzoli è stata temporaneamente pedonalizzata. La chiusura al traffico veicolare nel perimetro della futura piazza è realizzata con Jersey, transenne e nastro segnaletico. L’accesso da via Papotti è consentito esclusivamente ai residenti, a chi è diretto alle attività commerciali e alla Polivalente, oltre che a pedoni e biciclette. È sempre garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, alle persone con disabilità e ai fornitori delle scuole. Durante gli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici, l’area è presidiata dalla Polizia Locale con il supporto degli ausiliari del traffico, per assicurare la massima sicurezza e favorire l’accesso di bambini e persone con disabilità. Le auto dirette alle scuole per accompagnare o ritirare i bambini possono accedere ed uscire esclusivamente da via Unità d’Italia. Non è quindi possibile transitare da via Papotti a via Unità d’Italia e viceversa. Nel corso della settimana saranno inoltre proposte attività rivolte alla scuola e alla cittadinanza, a partire già da oggi: stamattina si è infatti tenuto il carnevale delle scuole.

Il percorso che ha portato alle prime ipotesi progettuali della nuova Piazza ha messo al centro, per volere dell’Amministrazione, la partecipazione. Associazioni, Polivalente, scuole, Arci Limidi, parrocchia, comitato genitori e cittadini hanno contribuito a definire le linee guida del nuovo spazio urbano, che interesserà, appunto, l’area compresa tra via Papotti, via Limidi, piazzale Don Silvestri e il parco Limidi Verde. L’obiettivo è realizzare un luogo vissuto da tutte le generazioni, capace di rafforzare servizi e spazi a disposizione della comunità.