La Biblioteca Comunale “Chiavelli” si conferma cuore pulsante della rassegna Pluralia, un ciclo di incontri dedicato alla pluralità di voci, storie e linguaggi. I prossimi due appuntamenti mettono al centro il corpo e la voce delle donne, tra testimonianza civile e storia della musica.

Mercoledì 18 febbraio, ore 20.30 – “La Bambina di Kabul”: Incontro con Saliha Sultan

Il primo appuntamento è una testimonianza di straordinaria intensità. Saliha Sultan presenterà il suo libro La bambina di Kabul (Piemme). L’autrice, nata in Afghanistan e oggi residente in Italia, racconterà il suo complesso percorso: dalle radici luminose di una famiglia che l’ha spinta a studiare, all’ombra di un matrimonio combinato segnato dalla violenza, fino alla difficile conquista di una libertà interiore. Un dialogo che toccherà temi come l’istruzione negata sotto il regime talebano, il trauma del silenzio e la forza della rinascita, onorando le figure del padre, della madre e della nonna che hanno alimentato il suo sogno di emancipazione.

Sabato 21 febbraio, ore 17.00 – “Blues Sisters”: Le signore del Blues e la libertà negata

Il secondo incontro della rassegna, cambia linguaggio ma non obiettivo. “Blues Sisters” è un racconto-concerto dedicato alle grandi icone del Blues. Donne che hanno cantato la libertà in un’epoca in cui “libera non era nessuna”. Attraverso le vite tormentate e le voci potenti delle pioniere del genere, l’evento esplorerà come la musica sia stata lo strumento per rivendicare dignità e indipendenza, trasformando il dolore in un grido di riscatto universale. Con Isabella Dapinguente, Claudio Ughetti e Gio Stefani

Con Pluralia vogliamo offrire uno spazio dove le storie di ieri e di oggi si intreccino. Dalla Kabul di Saliha Sultan alle piantagioni del Mississippi, il filo conduttore è la resistenza delle donne. Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questi due momenti di profonda condivisione.” Cassandra Bartolini – Vicesindaca

Biblioteca Comunale Chiavelli, via Roma 56, Castellarano – biblioteca@comune.castellarano.re.itIngresso: Libero fino a esaurimento posti.

