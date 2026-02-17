<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Si è conclusa oggi pomeriggio la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine. La manifestazione, che ha trasformato il cuore del centro storico in un palcoscenico di festa, si è congedata dal suo pubblico con la cerimonia di premiazione che ha decretato i vincitori tra i carri e i gruppi mascherati che hanno sfilato in questi giorni.

Come da tradizione, il cibo è stato uno dei veri protagonisti, confermando il Carnevale di Formigine come un appuntamento imperdibile anche sotto il profilo gastronomico. Grazie all’impegno instancabile dei volontari dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi, sono state preparate e servite cifre da record: 2.000 frittelle di baccalà, 30 kg di gramigna, 100 kg di polenta e altrettanti di patatine fritte, oltre a 180 kg di maccheroni. Un capitolo a parte merita il simbolo della nostra tavola, lo gnocco fritto, con oltre 10.000 pezzi serviti, di cui 4.000 sono stati donati alle scuole del territorio e circa 1.000 offerti ai cittadini presenti in piazza durante la mattinata odierna.

La giuria, presieduta dalla dirigente scolastica dell’Istituto Venturi di Modena, la Prof.ssa Luigia Paolino, ha avuto il compito di valutare la creatività e l’impegno dei partecipanti. Per quanto riguarda i carri allegorici, la vittoria è andata a “Il magico mondo della scuola Ferrari”, ispirato a Harry Potter, seguito da “Rudi il drago”, dell’Associazione Bambini in festa di Carpi, e “Le peripezie di Pinocchio” dell’Associazione I giganti di Casinalbo. Tra i gruppi mascherati, il podio va a “Il magico mondo della scuola Ferrari”, “Emozioni in movimento” della Cooperativa Gulliver e “Mago di Oz” della scuola primaria Carducci di Formigine.

Come sempre non è mancata la partecipazione della Famiglia Pavironica, che domenica dalla Sala della Loggia ha entusiasmato i presenti con il tradizionale sproloquio di satira locale. Oggi pomeriggio, il testimone è passato al Re e alla Regina degli Zingari, maschere ufficiali di Formigine, che hanno chiuso i festeggiamenti con il loro discorso alla cittadinanza.

Dichiara il Vicesindaco Marco Casolari: “Desidero ringraziare di cuore l’Associazione Carnevale dei Ragazzi e in particolare la Presidente Antonella Debbia per la dedizione costante, insieme a tutti coloro che si sono spesi per questa splendida edizione a cominciare dai bambini e dai comitati genitori delle scuole, che ogni anno sanno stupirci con carri e gruppi meravigliosi. Un ringraziamento speciale va alle GEV, ai Volontari della Sicurezza, alla Polizia Locale e agli Alpini che hanno garantito il corretto svolgimento della festa, alla Famiglia Pavironica, ai nostri ‘reali’. Grazie infine a tutti i cittadini, arrivati anche dai comuni limitrofi per mangiare qualcosa in compagnia e festeggiare con noi: l’appuntamento è per il prossimo anno”.