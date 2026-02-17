<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Una confessione autobiografica potente e coinvolgente: è Forte e Chiara, lo spettacolo tratto dall’omonimo successo letterario con cui Chiara Francini fa ritorno al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 19 febbraio alle 21.00. Un percorso di formazione in cui l’attrice e scrittrice fiorentina ripercorre la propria vita: il racconto di una ragazza di provincia che, mossa da sogni ambiziosi, si lancia nel mondo con caparbietà, senza risparmiarsi e a costo di bruciarsi la pelle. Nella seconda parte, la narrazione si trasforma in una riflessione profonda e talvolta cruda sulla tirannia del denaro e del potere, per poi chiudersi sulla condizione femminile, eternamente in bilico tra autorealizzazione e desiderio di maternità: una forma di felicità che appare, per definizione, mutilata. «Perché la parte più complessa per una donna – dice Francini – è nascere tale. Bello e terrificante».

Con la regia di Alessandro Federico e la collaborazione artistica di Michele Panella, lo spettacolo vede in scena l’attrice insieme al musicista Francesco Leineri, autore ed esecutore delle musiche originali.

«Il titolo dello spettacolo rappresenta per me ciò che Chiara è e che vuole continuare ad essere – dice Federico –. Ho cercato di trasporre in maniera puntuale questa sua peculiarità, questo coraggio, questa forza fatta di verità, di trasparenza tipiche di una donna che fieramente lotta per quello in cui crede. Stand up, teatro di narrazione, satira, avanspettacolo, c’è tutto e molto di più in questo viaggio coinvolgente e straripante. E in ginocchio – continua il regista – sotto uno scintillante albero di Natale, con un filo di voce, Chiara confiderà al pubblico il perché di questo incredibile show, svelandone una profondità nascosta. Le musiche del maestro Leineri completano il racconto sonoro come una magia. O un incantesimo».

Forte e Chiara è una produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, in collaborazione con Argot Produzioni e con il contributo della Regione Toscana.

