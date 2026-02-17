<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dopo gli interventi in zona Amendola, proseguono le azioni integrate della Polizia Locale in altre zone della città. Nei giorni scorsi è toccato a quella del giardino Parker-Lennon per verificare il rispetto delle regole nello spazio pubblico e contribuire alla vivibilità e sicurezza dell’area.

Il lavoro è incentrato sul modello di intervento dei “servizi coordinati”, una modalità di intervento più integrata e mirata, che unisce le diverse competenze tra nuclei territoriali e specializzati.

Operazioni coordinate che hanno visto collaborare insieme il reparto territoriale San Donato-San Vitale affiancato ai reparti specialistici, come il reparto Sicurezza Urbana con l’unità cinofila, il reparto Motociclisti per i controlli di sicurezza stradale e il reparto Commerciale per le verifiche amministrative nelle attività economiche. Un modello operativo che rafforza la presenza sul territorio, costruisce prossimità e interviene in modo puntuale dove l’insicurezza è più sentita, grazie anche alla collaborazione con il gruppo di Sicurezza partecipata della zona, attivo da alcune settimane.

Ecco alcuni numeri relativi alle operazioni effettuate nelle giornate di venerdì 13 e lunedì 16 febbraio

Attività di sicurezza stradale

75 veicoli controllati

38 verbali

2 sequestri ai fini confisca

6 mesi fermi amministrativi

1 patente ritirata

Dettaglio

3 verbali per mancata revisione periodica del veicolo

1 verbale per circolazione in senso vietato

1 verbale per rosso semaforico

2 verbali per cellulare alla guida con 1 ritiro di patente

1 verbale per mancanza db killer su motociclo ( circolava senza silenziatore con rumori importanti di emissioni acustiche )

21 verbali per circolazione di monopattino senza casco

2 verbali per circolazione di monopattino sul marciapiede

1 verbale per circolazione a bordo di monopattino elettrico senza aver compiuto 14 anni

1 verbale a monopattino per circolazione con potenza superiore a 0.5 ed inferiore ad 1 KW

1 verbale a monopattino per circolazione con potenza superiore a 1 KW con sequestro ai fini di confisca

Effettuato intervento a carico di un conducente di monopattino non omologato, sanzionato per guida senza patente, senza certificato di circolazione, senza casco e privo di targa. Sanzioni per oltre 5 mila euro, sequestro ai fini della confisca del mezzo e fermi amministrativi per totali 6 mesi.

Attività di sicurezza urbana

Controllata tutta l’area verde del giardino Parker-Lennon con l’ausilio dell’unità cinofila

Passaggi nei giardini delle case Acer di via Rasi e in via Sacco

Controllate le aree verdi condominiali via Reiter e via Pezzana

Operazione antidegrado e ripristino dell’area

Rinvenuto portafoglio e restituito al legittimo proprietario

Tutela del consumatore

9 attività controllate (7 pubblici esercizi, 1 negozio di vicinato e 1 attività di servizi alla persona) e 14 violazioni accertate per un totale di euro 5.582 di sanzioni:

Redatti due verbali per violazione del regolamento dei dehors perchè lasciati fruibili gli arredi all’interno dello stesso presso il giardino Parker Lennon: sanzione 100 euro

Pubblico esercizio in via Serena sanzionato per omessa esposizione della Scia e mancata esposizione prezzi di vendita: sanzione 616 euro

Pubblico esercizio in via Caduti della via Fani sanzionato per dehors abusivo con 173 euro

Centro massaggi in via del Lavoro: sanzionato per insegna abusiva e attività di estetista senza autorizzazione con 1216 euro

Pubblico esercizio in via del Lavoro: sanzionato per omessa esposizione della Scia e omessa esposizione orario e per intrattenimenti musicali senza Scia: totale 925 euro

Pubblico esercizio in via del Lavoro sanzionato per omessa esposizione della Scia con 308 euro

Esercizio di vicinato in via del Lavoro sanzionato per mancata esposizione prezzi di vendita e per mancata esposizione della categoria origine merceologica con 2.132 euro

Pubblico esercizio in via della Repubblica sanzionato per intrattenimenti musicali senza Scia con 412 euro.


