Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato o allo svincolo 2 Borgo Panigale;
-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo Caab o allo svincolo 7 Bologna Centro;
-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri o allo svincolo 8 Fiera.