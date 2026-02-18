<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il gruppo di attori e registi nato a Firenze sarà in scena sabato 21 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola, nell’ambito della stagione a cura di ATER Fondazione. Con lo spettacolo ispirato fin dal titolo a Walter Benjamin, “L’Angelo della Storia”, Premio UBU 2022, la compagnia porta in scena “una costellazione di aneddoti storici paradossali”.

“Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato: l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’adesso in una costellazione” – Walter Benjamin

Nel suo ultimo lavoro il filosofo Walter Benjamin descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi e l’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre, ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti: questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso. Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere alla tempesta, non può fermarsi e intervenire, non può rincollare i pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci – se non altro perché gli angeli non esistono. Quale altro essere senziente potrebbe provare a ricomporre l’infranto, smontare le narrazioni e – volando o meno – finalmente girarsi per proiettare lo sguardo in avanti?…

Teatro Troisi Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)

La biglietteria è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; il giorno di spettacolo dalle ore 16.00 alle 19.00 e un’ora prima dell’inizio.

Si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrotroisinonantola@ater.emr.it, telefonando al numero 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria, oppure per messaggio al numero WhatsApp 333 2401798